"У бийчанина зазвонил телефон". Мошенники обманули мужчину при помощи "братской" схемы

Житель наукограда не сразу понял, что поверил тем, кому верить нельзя

23 января 2023, 13:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники ввели в заблуждение жителя Бийска, пообещав вернуть ему все деньги, сообщает региональное МВД.

"Накануне у 39-летнего бийчанина зазвонил телефон. На экране он увидел незнакомый номер, но всё же ответил. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Суть звонка – предупредить о том, что на него пытаются оформить кредит по генеральной доверенности. Якобы в банк пришёл неизвестный и выдаёт себя за брата бийчанина", – рассказали в ведомстве.

Затем к разговору присоединилась "сотрудница банка". Она объяснила, что для того чтобы кредитные деньги не ушли мошенникам, необходимо самостоятельно со всех имеющихся кредитных карт перечислить деньги на безопасный счёт по указанному номеру телефона.

"Менеджер успокоила мужчину, что вся сумма с учётом процентов по займам ему вернётся в скором времени. Однако этого не произошло. На звонки ни по одному из номеров не отвечали. Тогда житель наукограда понял, что поверил тем, кому верить нельзя", – отметили в МВД.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять максимальную бдительность и не доверять словам незнакомых людей, если речь идёт о финансовых вопросах. Лучше перезвонить на горячую линию банка.