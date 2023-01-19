Маги и эфэсбэшники. Алтайская полиция назвала самые внушающие доверие прикрытия для мошенников

В МВД напомнили несколько важных правил, которые помогут сохранить ваши деньги

19 января 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в последнее время увеличилось количество звонков жителям от мошенников, сообщает региональное МВД. В связи с этим в ведомстве напомнили несколько важных правил и опубликовали список "должностей и занятий", которыми чаще всего прикрываются аферисты.

"Как правило, звонящий сообщает о том, что на вашем счёте замечены подозрительные операции, или о том, что на ваше имя оформлен кредит. Якобы чтобы "обезопасить" себя, необходимо перевести деньги на некий "безопасный счёт" или оформить этот кредит на себя. Подобные действия объясняются необходимостью "вычислить преступника". Так действуют мошенники. Прервите разговор!" – предупредили правоохранители.

1 Мошенники могут представляться: сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ); сотрудниками дежурных частей; следователями; сотрудниками банков и иных финансовых и кредитных организаций; сотрудниками безопасности банков; сотрудниками портала государственных услуг; представителями брокерских контор, финансовых бирж , фондов, представителями различных инвестиционных компаний; представителями медицинских страховых компаний; ясновидящими, целителями, магами.

2 Мошенники могут сообщить, что: вы стали обладателем крупного выигрыша; ваш родственник (сын, внук) попал в беду (ДТП) и для "решения вопроса с полицией" нужны деньги; вам положена компенсация за ранее приобретённые лекарства и БАДы; вы получите огромный процент в кратчайшие сроки, если вложите деньги в фонд, биржу, брокерскую контору; вам пишет друг по социальной сети и просит занять денег (как правило, страница взломана, и просьбы о займе поступают от злоумышленников).



В МВД напомнили, что сотрудники банков или служб безопасности кредитных организаций не звонят клиентам, чтобы выяснить персональные данные и узнать номера счетов.