У сибиряка из пихты вылезли клопы, жуки и паук, свивший паутину на звезде под Рождество

Новогодняя пихта родом из Дании, которую в Россию завезли через Казахстан

09 января 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героя публикации

Житель Новосибирска в начале декабря купил пихту в местном флористическом центре, которая радовала семью на Новый год, а после из дерева неожиданно полезли жуткие насекомые, пишет «КП-Новосибирск».

«Пихту Нордмана мы приобрели 8 декабря, но решили оставить её на хранение. 17 декабря мы забрали дерево и поставили у себя в квартире. Никаких жуков не заметили, ствол был чистый», — рассказал мужчина.

Под Рождество дерево «ожило»: 6 января по всей квартире расползлись насекомые. Ствол дерева весь был усыпан жуками — и маленькими, и большими.

«Даже паука там увидел, он уже успел сплести паутину на звезде. Когда полностью разобрали дерево и начали вынимать из подставки с водой, увидели отвратительную картину – в самом низу ствола было что-то наподобие коконов», — указал сибиряк.

Во флористическом центре сказали, что прошло 14 дней с покупки, да и вообще растения возврату не подлежат. Также подчеркнули, что все пихты завезены по санитарным сертификатам. В итоге возвращать деньги они отказались и не согласились оплачивать санитарную уборку в доме покупателя.

Мужчина не стал опускать руки и написал жалобы в новосибирские Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Кстати, пихта родом из Дании, в Россию завезли через Казахстан.