Улица Защитников Донбасса появится в Заринске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу присвоить новой улице в Заринске имя Защитников Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С соответствующей просьбой к губернатору обратилось местное отделение «Молодой гвардии Единой России».

В адресованном Томенко письме говорилось, что с появлением в городе улицы с таким названием у жителей, особенно молодых, «появится повод задуматься о важности сегодняшних событий, о роли нашей страны в современном мире».

Губернатор, в свою очередь, счёл, что это «позволит сохранить память о военнослужащих, которые героически выполняют свой долг и нередко жертвуют собой для защиты населения Донбасса», и одобрил предложение.

Ранее Виктор Томенко решил предоставить дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей раненым военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.