Раненым в спецоперации алтайским военным дополнительно выплатят по 500 тысяч рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил предоставить дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей раненым военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Объём единовременной материальной помощи составит 500 тысяч рублей. Средства будут направлены из краевого бюджета», — говорится в сообщении.

В начале апреля Виктор Томенко также поручил выплатить по миллиону рублей семьям погибших на Украине военных.

Напомним, что выплаты от государства семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации составляют 7,4 млн рублей. Пособия раненым предусмотрены в размере более 2,9 млн рублей в случае негодности к службе.