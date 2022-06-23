Умер Юрий Шатунов

На 49-м году жизни скончался легендарный солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов.

Как сообщает Mash, артист умер в больнице от острой сердечной недостаточности. Другие детали смерти певца в данный момент неизвестны.

Напомним, что Юрий Шатунов выступал в составе группы «Ласковый май». После распада коллектива начал сольную карьеру.

В списке его хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Не бойся», «Забудь», «Розовый вечер».

Ранее стало известно о смерти участника второй «Фабрики звёзд» Пьера Нарцисса.