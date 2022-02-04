Ушедший в отставку глава Павловского района стал министром транспорта Алтая

Губернатором Виктором Томенко подписано распоряжение о назначении Антона Воронова министром транспорта Алтайского края. К своим обязанностям он приступит с 7 февраля, сообщает пресс-служба главы региона. Воронов назначен на пост министра спустя несколько часов после того, как покинул кресло главы Павловского района по собственному желанию. Антон Воронов уже встретился с губернатором и обсудил предстоящую работу в министерской должности.

Отметим, кресло министра транспорта Алтайского края вакантно с мая 2021 года. Три года ведомство возглавлял Александр Дементьев, который ушёл в отставку по собственному желанию. 11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора новоалтайской компании “Бриз-Запад” Андрея Салия. Фирма специализируется на дорожной разметке. Вскоре Дементьев признал вину, после чего его отправили под домашний арест. Экс-министра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы. После задержания Дементьева и.о. главы алтайского Минтранса стал Валерий Никитюк.

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Антон Воронов же не имеет опыта работы в дорожной отрасли. В 2002 году он окончил Алтайский государственный аграрный университет. Тогда же был принят на работу в администрацию Павловского района на должность ведущего специалиста-экономиста по программному обеспечению комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

За период работы в администрации Павловского района исполнял обязанности ведущего специалиста ревизора-инспектора по бюджету, главного специалиста-экономиста по финансированию отраслей народного хозяйства, заместителя начальника бюджетного отдела, заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. С февраля 2012-го по май 2015 года замещал должность замглавы администрации Павловского района по экономике и управлению муниципальным имуществом.