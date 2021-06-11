Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали за особо крупную взятку. Видео

Бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.
"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приёмку выполненных работ", – говорится в сообщении.
Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе").
В ближайшее время правоохранители будут решать вопрос об избрании в отношении экс-министра меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.
Комментарии
Никогда такого не было, и вот опять...
сто процентов теперь переедет в другой регион
И ведь не соврали:
"В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион."
Потом оправдают как Белобородова и денег ещё дадут миллион.
А асфальт они как кладут? На змеиногорском и шоссе ленточный бор, асфальт волнами.
Ездим на разных машинах - думаем, чё колбасит так? А щас там хорошо видно по преравистым следам резины от торможений, как мелкой гребёночкой уложен асфальт. А давайте дементьев будет всем ремонт подаески возмещать теперь?
Очередной "кристально честный" член партии?
Членство в ЕР для замешаных в коррупции чиновников вообще должно рассматриваться как отягчающий фактор!
Не стыдно, тов.Томенко за своих министров?
Позорище то какое. Прославили Алтайский край.
Там и у Никитюка "рыльцо то в пуху"
А супруги Кулагины и мусор ФСБшников не интересуют?
11.06.2021 15:50
Гость
Постепенно доберутся
А примета-то работает. Стоит только чиновнику уволиться по собственному, вскоре жди какого-нибудь дела.
Ф.И.О. взяткодателя в студию, страна должна знать своих "эффективных героев".
Такой коммуникабельный "свой" парень был.....а оказалось то что?!
А задерживали его тоже члены ЕР? Может его подставили, как Фургала?
11.06.2021 16:09
- гость -
Вам открыто написали-кто наносит разметку! Депутат,член ОНФ,едросовка.
Как мне рассказывал один сотрудник, материала навалом, только команды нет. Поступает команда, сразу реализуют. А так... все знают, как человек греб деньги на границе с Казахстаном, на какие деньги дорогой джип купил, как свою любовницу младшему коллеге оставил по наследству, когда на повышение пошел, да коллега по деньгам ее не потянул, хоть и сам на Крузере ездит, купленном "на зарплату" полковника. Что толку от знаний, если нет реализации? Где посадки за уничтожение леса? За отмывание денег на туркластере? За долгострой художественного музея? Сколько денег ковидных, выделенных центром, осело по карманам?
Депутат,член ОНФ,едросовка.
Штань что ли?