Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали за особо крупную взятку. Видео

Бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приёмку выполненных работ", – говорится в сообщении.

Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе").

В ближайшее время правоохранители будут решать вопрос об избрании в отношении экс-министра меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.