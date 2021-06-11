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Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали за особо крупную взятку. Видео

, ИА "Амител"
По данным следствия, Александр Дементьев получил от директора одной из компаний более 5 млн рублей

Бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приёмку выполненных работ", – говорится в сообщении.

Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе").

В ближайшее время правоохранители будут решать вопрос об избрании в отношении экс-министра меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.06.2021 15:00
крокозябра

Никогда такого не было, и вот опять...

11.06.2021 15:02
- гость -

сто процентов теперь переедет в другой регион

11.06.2021 15:10
внук мороз

И ведь не соврали:
"В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион."

11.06.2021 15:18
- гость -

Потом оправдают как Белобородова и денег ещё дадут миллион.

11.06.2021 15:30
- гость -

А асфальт они как кладут? На змеиногорском и шоссе ленточный бор, асфальт волнами.
Ездим на разных машинах - думаем, чё колбасит так? А щас там хорошо видно по преравистым следам резины от торможений, как мелкой гребёночкой уложен асфальт. А давайте дементьев будет всем ремонт подаески возмещать теперь?

11.06.2021 15:40
- гость -

Очередной "кристально честный" член партии?
Членство в ЕР для замешаных в коррупции чиновников вообще должно рассматриваться как отягчающий фактор!
Не стыдно, тов.Томенко за своих министров?
Позорище то какое. Прославили Алтайский край.
Там и у Никитюка "рыльцо то в пуху"

11.06.2021 15:50
Гость

А супруги Кулагины и мусор ФСБшников не интересуют?

11.06.2021 15:59
- гость -

11.06.2021 15:50
Гость
Постепенно доберутся

11.06.2021 16:02
- гость -

А примета-то работает. Стоит только чиновнику уволиться по собственному, вскоре жди какого-нибудь дела.

11.06.2021 16:09
- гость -

Ф.И.О. взяткодателя в студию, страна должна знать своих "эффективных героев".

11.06.2021 16:18
- гость -

Такой коммуникабельный "свой" парень был.....а оказалось то что?!

11.06.2021 16:30
гость

А задерживали его тоже члены ЕР? Может его подставили, как Фургала?

11.06.2021 16:49
Гость

11.06.2021 16:09
- гость -
Вам открыто написали-кто наносит разметку! Депутат,член ОНФ,едросовка.

11.06.2021 16:53
- гость -

Как мне рассказывал один сотрудник, материала навалом, только команды нет. Поступает команда, сразу реализуют. А так... все знают, как человек греб деньги на границе с Казахстаном, на какие деньги дорогой джип купил, как свою любовницу младшему коллеге оставил по наследству, когда на повышение пошел, да коллега по деньгам ее не потянул, хоть и сам на Крузере ездит, купленном "на зарплату" полковника. Что толку от знаний, если нет реализации? Где посадки за уничтожение леса? За отмывание денег на туркластере? За долгострой художественного музея? Сколько денег ковидных, выделенных центром, осело по карманам?

11.06.2021 16:54
- гость -

Депутат,член ОНФ,едросовка.

Штань что ли?

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