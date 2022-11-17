Ушли, чтобы остаться. Под какими названиями теперь работают «ушедшие» иностранные бренды в России

Продукция ушедших из России крупных иностранных компаний постепенно возвращается на отечественный рынок, причём не по параллельному импорту. Часть фирм либо меняет название, либо запускает на рынок новую продукцию, либо продаёт своё дело новым владельцам. Amic.ru составил подборку компаний, которые ушли с российского рынка, но дело их живёт под другим именем.

Продукты

Продукция PepsiCo

PepsiCo заявила об уходе с российского рынка своих популярных брендов в сентябре 2022 года. Компания полностью перестала разливать в России Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew, но полностью из РФ не ушла. Она расширила линейку газированных напитков под марками Evervess и «Русский дар». У последнего раньше был только квас, а теперь появились «Дюшес», «Тархун» и «Дикая тайга». Evervess представлен вкусами тоник, лайм-лимон, биттер лемон, Black Royal, апероль, апельсин и другими.

Кроме того, Pepsi запустила продажи газировок под брендом Frustyle. Сейчас в магазинах его можно найти со вкусом апельсина.

Coca-Cola и Schweppes

Американская Coca-Cola ещё 8 марта 2022 года объявила о приостановке работы в России из-за спецоперации на Украине, были прекращены в том числе вложения в маркетинг и рекламу. В июне компания сообщила, что не будет больше производить и продавать напитки в нашей стране. Российское юрлицо было переименовано из «ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в ООО «Мултон Партнерс». Название взяли от российской компании «Мултон», которая с 1995 по 2005 год производила соки «Добрый» и Rich, а потом была поглощена Coca-Cola. Как раз бренды «Добрый» и Rich и заменят продукцию Coca-Cola.

На заводах Coca-Cola теперь разливают «Добрый кола». Заменой Fanta стал «Добрый апельсин», а Sprite — «Добрый лимон-лайм». Также появился новый вкус — манго-маракуйя.

Schweppes, принадлежащий Coca-Cola, теперь тоже выпускается под брендом сока, только на этот раз не «Добрый», а Rich. Он называется «Rich тоник». Кстати, от Rich тоже есть своя кола. Бренд заменил и холодный чай FuzeTea. Теперь вместо него можно купить Rich Tea.

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Кстати, после ухода Coca-Cola появилось множество сторонних заменителей американского напитка от отечественного производителя. Так, завод «Очаково» начал производить напитки под брендами Cool Cola, Fancy и Street, которые заменили Coca Cola, Fanta и Sprite. Появилась также кола от «Черноголовки», от «Бочкарей» и от Барнаульского пивоваренного завода (под брендом Good Stripes). Популярной также стала кола под названием Funkey Monkey. Amic.ru пробовал импортозамещённую колу, и вся редакция отличила её от настоящей.

Valio

Финская компания Valio сообщила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Уже в апреле она продала российский бизнес мясному производителю «Велком». После смены владельцев был проведён ребрендинг сыров.

Марки сыра Valio теперь на российском рынке не будет — зато будет Viola. ООО «Валио» также сменило название юрлица на ООО «Виола». Линейка полутвёрдых сыров вместо Oltermanni будет называтьcя Laplandia. При этом дизайн упаковки остался узнаваемым. Прежними также остались стандарты, требования к качеству, рецептура и команда, отметили в компании.

Кофе Pauling

Финская компания — производитель кофе Paulig тоже объявила об уходе из России в марте 2022 года. В начале мая 2022 года Paulig продала свой завод по обжарке кофе под Тверью и бизнес гражданину Индии и частному инвестору Викасу Сои. Он занял должность гендиректора ООО «Милфудс».

Кофе Pauling в зелёной упаковке сменил название на Poetti. При этом упаковка у кофе похожа на прежнюю. Новый владелец намерен нарастить выпуск продукции и в 2023 году запустить линию растворимого кофе.

Продукция Nestle

Швейцарская компания Nestle официально не уходила с российского рынка, но сократила часть брендов, которые продаются в нашей стране. Теперь в России нет Kit Kat, Nesquick, S. Pellegrino, Nespresso и нескольких других брендов.

Место Nesquick заняла продукция «Хрутка». Раньше «Хрутка» были только в виде кукурузных хлопьев, теперь же на полках магазинов можно найти медовые хлопья, шоколадные шарики, молочные и шоколадные подушечки, батончики, какао «Хрутка». Однако шоколадки с молочной начинкой, которые раньше назывались Nesquick, теперь именуются «Чудастик» и выпускаются под маркой «Россия щедрая душа», которая также принадлежит Nestle.

Мороженое Maxibon, Extreme и Movenpick теперь будет называться Maxiduo, Sunreme и Monterra соответственно, их упаковка будет похожа на прежние образцы.

Кафе и общепиты

«Макдоналдс»

Информация об уходе всемирно известной сети ресторанов «Макдоналдс» из России появилась в середине мая 2022 года. Ещё в марте компания приостановила деятельность в нашей стране и два месяца её рестораны простаивали. Правда, в Сибири они работали, ведь там «Макдоналдсами» владели франчайзи. Один из них — новокузнецкая компания «Гид» Александра Говора, которая и купила весь российский бизнес «Макдоналдса». Рестораны не закрылись, но новый владелец должен был изменить логотип, брендинг и меню, а также обязался сохранить зарплату работникам.

В итоге «Макдоналдс» переименовали во «Вкусно — и точка». Название вместе с логотипом вызвало поток недовольства и шуток в интернете, однако со временем к нему привыкли. Клиенты отмечают, что вкус бургеров остался прежним, хоть и называются они иначе. Некоторые позиции пропали — например, флагманский «Биг Мак», но до конца года новый владелец обещает создать аналог и ему.

Pizza Hut и KFC

А вот сети KFC такой переход ещё предстоит в начале 2023 года. В марте 2022-го владелец KFC Yum! Brands приостановил работу собственных ресторанов в РФ и инвестиции в российский рынок. Однако точки по франшизе всё ещё работали.

В октябре 2022 года Yum! Brands решила полностью уйти из России. Они продали российскую сеть KFC (70 ресторанов) и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис» ижевской фирме «Смарт Сервис». Теперь Pizza Hut станет «Пиццей Н», а KFC — «Ростиксом». Если первый уже меняет вывески, то куриный фастфуд планирует сделать это в начале 2023 года. Как именно изменится меню у KFC, пока неизвестно.

Также непонятно, поменяют ли вывеску рестораны, которые управляются по договорам франчайзинга и принадлежат российским юрлицам. СМИ пишут, что «Смарт сервис» будет постепенно выкупать оставшиеся точки.

Starbucks

Кофейня Starbucks объявила о том, что уходит из России в мае 2022 года. В марте она также приостанавливала работу своих ресторанов. Новыми владельцами 130 кофеен стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. В сделку вошли права аренды на все площади кофеен с ремонтом, а также помещение в торговом зале «Пушкино парк», которое находилось в собственности у компании.

Изменения произошли, но, скорее, косметические. Компания сменила название на Stars Cofee, а на логотипе теперь вместо русалки женщина в кокошнике. В остальном внешний вид лого мало отличается от предшественника.

Одежда

Магазины Cropp, Reserved, House, Sinsay

Польский ретейлер и производитель одежды LPP Group (ему принадлежат бренды Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay) временно закрыл свои магазины в России в марте. Однако долго в режиме ожидания они не простояли. Магазины компании возобновили работу в мае. Поляки продали российские активы китайскому консорциуму.

Названия принадлежащих им магазинов поменялись: Cropp превратился в CR, Reserver — в RE, House — в XC, Sinsay — в «Син», а Mohito — в «М». Правда, от смены названия мало что изменилось — одежда продаётся всё та же. В Барнауле менять не стали даже вывески — продукция представлена под теми же брендами.

Магазин House в Барнауле / Фото: amic.ru

Levi's

Компания Levi Strauss & Co (Levi's) в мае решила уйти из России после 29 лет работы. В конце июля магазины Levi's снова начали открываться в Москве. Первой точкой стал магазин в ТЦ «Авиапарк». Теперь работают под вывеской JNS и принадлежат ООО «Спорт поинт», которое занимается дистрибуцией вещей иностранных брендов. СМИ писали, что «Спорт поинт» выкупил право продавать продукцию Levi's. Компания собирается купить и другие точки и продавать не только Levi's, но и товары других брендов. Завозить продукцию новый владелец будет своими силами.

Пока что ассортимент и оборудование в магазинах остаются прежними.

Reebok

Компания Reebok также не полностью ушла из России. О прекращении работы в нашей стране Reebok заявил в марте. В мае он передал свой российский бизнес турецкому холдингу FLO Retailing. Компания получила контроль над более 100 торговыми точками Reebok в России.

Теперь более сотни её магазинов называются Sneaker Box. Продукция магазинов осталась прежней. «Коммерсантъ» пишет, что магазины продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибутора.

Магазин Sneaker Box в новосибирском ТЦ «Галерея» / Фото: из официальной группы ТЦ «Галерея» во «ВКонтакте»

Helly Hansen

Магазины Helly Hansen (бренд спортивной и туристической одежды) в июне 2022 года стали называться по-русски — «Хансен». Казалось, на этом бизнесмены остановятся, однако в ноябре компания решила свернуть свой бизнес в России. Полностью магазины не закроются. С августа владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS являются его топ-менеджеры — гендиректор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев.

В октябре компания переименована в «Ритейл РЦ». Её руководители намерены создать сеть мультибрендовых магазинов под названием Move. Там будет представлена одежда брендов Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor.

Nike

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. в начале марта, как и многий другой иностранный бизнес, приостановил работу в России. В июне компания объявила, что уходит с российского рынка.

В Москве магазин Nike заработал под новым названием NSP. 4 ноября в российской столице открылась первая точка, сообщают «Известия». Один из продавцов рассказал СМИ, что Nike выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point, ассортимент не изменился.

Zara

Испанская компания Inditex (ей принадлежат бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara) закрыла свои торговые точки ещё в марте 2022 года. С тех пор было несколько новостей о её возвращении в Россию, но под другим названием.

Как сообщали СМИ, Zara может вернуться как «Новая мода». «Известия» писали, что российский офис будет начнёт под руководством ливанского бизнесмена. Кроме того, в магазине будут представлены не все коллекции бренда. Планируется открыть сначала четыре точки. В октябре же стало известно, что владелец Zara — компания Inditex — собирается остаться на российском рынке, но передать свои активы дружественной РФ стране. По сообщениям СМИ, остальные бренды Inditex (а именно Massimo Dutti, Oysho и Zara Home) откроются в России под другими названиями не раньше весны 2023 года.

В ноябре же выяснилось, что бизнес Inditex в России покупает ливанская группа компаний Daher, и она будет работать в РФ под собственными брендами. Сделка включит в себя передачу большинства договоров аренды. Как сообщает Mash, называться Zara будет уже не «Новая мода», а «Z». Аналогично с ней сеть магазинов Bershka переименуют в Br, пишет издание. Таким образом новые владельцы хотят сохранить у клиентов ассоциацию с предыдущим названием.

Магазин Zara / Фото: amic.ru

Косметика

В июле стало известно, что французский бренд косметики Sephora уходит с российского рынка. Сеть продала свои магазины в нашей стране гендиректору российского подразделения Евгению Дроздову. С 10 октября магазины Sephora начали открываться под брендом «Иль де ботэ». Впрочем, это старое название сети парфюмерных магазинов, которое появилась ещё в 2001 году. В 2013-м в неё вложилась французская Sephora, в 2016-м она стала полным владельцем, а в 2020 году магазины были переименованы в Sephora.

Магазины другого французского бренда — L'Occitane — теперь перешли на кириллицу и называются «Л'Окситан». В апреле 2022 года бренд объявил о временном закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж в РФ. Но уже в мае он открылся, сменив название. Компания свой бизнес не продавала, а ассортимент остался тот же.

Глянцевые журналы

Глянцевые журналы тоже изменили названия из-за отзыва лицензии. В мае компания Independent Media переименовала свои журналы, после того как американская медиагруппа Hearst Magazines прекратила сотрудничество с российским издателями «глянца» Shkulev Media и Independent Media. Вторая компания оказалась вынуждена переименовать журналы.

Cosmopolitan теперь называется Voice, Men's Health — Men today; Esquire — «Правила жизни», «Домашний очаг» — «Новый очаг», Harper Bazaar — The Symbol, а «Популярная механика» — Techinsider. Как пояснила гендиректор Independent Media Наталья Весенина РИА Новости, журналы получили новые бренды, которые сочетают в себе традиции прежних изданий и расширяют тематику проектов.

Заправка

В марте англо-голландская нефтегазовая компания Shell решила полностью покинуть российский рынок, прекратить закупу топлива, закрыть автозаправки и завод по производству смазочных масел в России.

Заправки британско-нидерландской компании Shell с июня работают в России под финским брендом Teboil, который принадлежит «Лукойлу». Завод смазочных материалов в Тверской области также начал выпускать продукцию под брендом Teboil.

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