Уважаемый человек. Как глава АСП Фриц едва не сорвал возведение долгостроя в Барнауле

В коридорах власти Алтайского края и его столицы до сих пор обсуждают дело компании «Барнаулкапстрой» (БКС), руководитель которой попал под уголовное преследование. Более того, эпизод стоил карьеры некоторым чиновникам-коррупционерам, а также репутации и положению на рынке компаниям, работавшим вместе с БКС. Однако были и те, кому удалось избежать неприятностей. Среди них — владелец ООО ТПК «Сибирь-Контракт» Юрий Фриц, он же руководитель регионального союза предпринимателей. Как Фриц едва не сорвал достройку многострадальной многоэтажки на Павловском тракте, читайте в материале amic.ru.

«Мы такие же дольщики, как и остальные»

О деятельности, точнее бездействии, Алтайского союза предпринимателей и её председателя amic.ru уже упоминал. Надо сказать, что в последнее время он всё чаще стал появляться в краевых СМИ: комментирует положение дел с ценами на металл, рассуждает о новой реальности для отечественного бизнеса и много о чём ещё. Словно и не было той скандальной истории с домом на Павловском тракте, 291, где косвенным виновником, предположительно, могла стать как раз компания Юрия Фрица «Сибирь-Контракт», задолжавшая своим партнёрам крупную сумму.

ООО ТПК «Сибирь-Контракт», согласно выписке из ЕГРЮЛ, образовано в апреле 1995 года. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной профиль — «торговля оптовая неспециализированная». В числе дополнительных видов деятельности указаны производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; производство изделий из бетона для использования в строительстве и др.

Многоэтажку на Павловском тракте, 291, начали возводить ещё в 2014 году, а сдать должны были весной 2017-го. Заказчиком выступила компания «Барнаулкапстрой», а инвестором и генподрядчиком — «СтройГАЗ». Позднее застройщик из-за финансовых трудностей прекратил работы, контракт расторгли. Строители успели завершить только нулевой цикл. Новым подрядчиком на проблемном объекте стало ООО «Сибресурс». Работы планировалось завершить не позднее 2018 года, однако этот срок не был выдержан и эпопея со сдачей долгостроя продолжилась. Как оказалось, у «Сибресурса» просто не хватало средств, чтобы закончить все работы.

Строительная компания «Сибресурс» была зарегистрирована в июне 2014 года. Занималась строительством жилых и нежилых зданий, кровельными, электромонтажными работами и т. д. Учредитель — Александр Емельянов.

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В феврале 2020 года на рабочем совещании в мэрии тогда ещё находившийся в должности гендиректора «Барнаулкапстроя» Александр Канаков (позднее попал под уголовное преследование за взятки, — прим. ред.) посетовал на отсутствие средств для завершения строительства дома на Павловском тракте, 291. По словам самих дольщиков, денег у компании «Сибресурс» не было совсем. «Не хватает 25 млн рублей нам. Из них на 12-13 млн уже есть источники финансирования, а 12 млн — это долг известного в городе человека Юрия Александровича Фрица», — рассказала «Вестям Алтай» одна из собственниц жилья Светлана Сапожникова. В связи с этим дольщики создали петицию, где утверждали, что Юрий Фриц приобрёл в их строящемся доме нежилое помещение, но полностью за него не рассчитался. А вот если бы он выплатил подрядчику положенные 12 млн рублей, то этого могло хватить на продолжение работ.

Однако сам бизнесмен объяснял, что его компания долгое время кредитовала строительство объекта на Павловском тракте, а расчёт получила не деньгами, а коммерческой недвижимостью в этом доме. «Мы такие же дольщики, как и остальные. Только если посмотреть на объект незавершённого строительства, он хотя бы стоит под крышей, а наш объект коммерческой недвижимости — стены. По крайней мере, перед застройщиком объект нами оплачен 100%», — комментировал Юрий Фриц.

А вот директор «Сибресурса» Александр Емельянов приводил другие данные, согласно которым купить магазин на первом этаже в доме решил сам Фриц, такой способ расчёта ему никто не навязывал. «12 млн зависли в судебной тяжбе с компанией „Сибирь-Контракт“, — сообщал „Толк“ со ссылкой на Емельянова. — В „Сибирь-Контракте“ заинтересованы в том, чтобы мы дольше не могли достроить дом, потому что они сами являются дольщиками одного из помещений. По закону, если мы не сдаём объект вовремя, обязаны платить неустойку. Так они могут перекрыть существенную часть долга», — объяснял мотивацию Фрица руководитель «Сибресурса».

Не надо смотреть однобоко

Тогда глава АСП обратился в региональные СМИ, чтобы «подсветить» всю историю в нужном ключе. «Компания „Сибирь-Контракт“ 25 лет на рынке Алтайского края, и это первый иск о банкротстве. Мы пока не подаём встречный иск, потому что люди корректные и привыкли договариваться с партнёрами, а они ["Сибресурс"] поступили непорядочно, — заявлял Фриц в интервью „Толку“. — Мы давно сотрудничаем с этими компаниями. Помогали им стройматериалами, кредитовали. В том числе вынуждены были купить дорогое и ненужное помещение магазина — им с нами рассчитались за долги по поставкам. По сути, мы такие же дольщики, как и другие. Мы защищаем свои интересы».

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Кроме того, Юрий Фриц обращал внимание, что судебные разбирательства «Сибирь-Контракта» идут одновременно и с «Барнаулкапстроем», и с «Сибресурсом». Есть решения как в одну пользу, так и в другую, и ситуацию нельзя рассматривать однобоко, призывал СМИ глава регионального союза предпринимателей. Как предполагают источники знакомые с ситуацией, свой имидж в прессе Юрий Александрович «поправлял» небезвозмездно.

Объект на Павловском тракте в итоге сдали в августе 2020-го, однако жильцы ещё долго жаловались на многочисленные недоделки. В итоге «Сибресурс» подал иск в краевой арбитражный суд о признании банкротом «Сибирь-Контракта». Причиной обращения стала задолженность компании на сумму более 12,91 млн рублей. Также «Сибресурс» пытался взыскать неустойку в размере 110 тысяч рублей.

Эти суммы фигурировали в договоре поставки, который компания Фрица и «Сибресурс» заключили в январе 2017 года. Впоследствии суд уменьшил размер иска до 11,734 млн рублей. После того как стороны произвели зачёт взаимных требований, сумма задолженности ещё снизилась — до 3,975 млн рублей. Выплачивать долг Юрию Фрицу не пришлось: между компанией «Сибирь-Контракт» и «Барнаулкапстроем» был заключён договор цессии, по которому БКС передал право на взыскание задолженности с «Сибресурса» перед «Барнаулкапстроем» на те самые 4 млн рублей.

Тем не менее это не помогло избежать банкротства компании Фрица. Решение о несостоятельности «Сибирь-Контракта» вынес краевой арбитраж 23 сентября 2020 года. На предприятии была введена процедура наблюдения сроком на полгода. История закончилась 15 февраля 2021 года, когда суд прекратил производство по делу компании «Сибирь-Контракт» «в связи с погашением требований». Правда, судя по данным из открытых источников, положение у «Сибирь-Контракта» незавидное: чистые активы на конец 2021 года оцениваются долгом в 1 млн рублей, чистая прибыль равнялась 185 тысячам рублей, а уплаченные налоги (за 2020 год) составляли 202 тысячи рублей. Главный фактор риска — у компании отсутствует собственный капитал, сказано в отчёте «СПАРК-Интерфакс». Директором и бенефициаром компании значится Юрий Фриц.

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Не пора ли сменить профиль?

Кстати, рассорились компании «Сибирь-Контракт» и «Сибресурс» не только в связи со строительством многоквартирного жилого дома на Павловскому тракту, 291. Ещё один объект, который их связывал, — дом по улице Советской Армии, 83. Его заказчиком выступал всё тот же «Барнаулкапстрой». Застройщиком был «Сибресурс», а «Сибирь-Контракт» поставляла материалы. Между прочим, второй проблемный объект так и не построен до сих пор и этот факт Юрий Фриц аккуратно обходит стороной в своих многочисленных интервью.

А компания «Сибресурс» тем временем в марте 2021 года угодила под процедуру банкротства, не сумев, в отличие от актива Фрица, избежать финансового краха.

История вокруг «Сибирь-Контракта» повлекла за собой не только очередную заморозку строительства дома на Павловском тракте (что стало болезненным фактором для сотен дольщиков). «Заварушка» вокруг долгостроя в итоге чуть не погубила и сам «Барнаулкапстрой». Кстати, «Сибирь-Контракт» — далеко не единственный актив Фрица, имеющий отношение к строительной отрасли. Так, до сих пор он выступает как гендиректор и совладелец Барнаульского литейного завода, ООО «Русский металл» и ряда других. Но после скандала вокруг дома на Павловском тракте руководителю Алтайского союза предпринимателей впору задуматься о целесообразности дальнейшего продолжения карьеры, а также занятия бизнесом. Иначе в следующий раз «малой кровью» дело может и не ограничиться.

Редакция amic.ru направила официальный запрос Юрию Фрицу с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг достройки дома на Павловском тракте, 291. На момент публикации материала ответ не поступил.