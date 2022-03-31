Друзья, а где же наш союз? Как партнёрство предпринимателей Алтая под руководством Юрия Фрица дошло до упадка

В актуальной (очень непростой) ситуации, когда глава государства фактически предложил отечественным предпринимателям стать мотором по выводу страны из сложного, довольно нестабильного положения, особая ответственность ложится на различные объединения и некоммерческие партнёрства бизнесменов. В ряде субъектов России малый и средний бизнес уже начал обстоятельные консультации на эту тему. В нашем регионе существует Алтайский союз предпринимателей (АСП) во главе с Юрием Александровичем Фрицем, который пока персонально довольно активно высказывается в прессе, но вот активизировать работу вверенного ему сообщества, похоже, не спешит.

«Хотелось бы видеть более живым»

Начнём с того, что возглавил предпринимательское объединение Юрий Александрович в апреле 2012 года — скоро, получается, десяток лет будет. Сама организация основана 20 декабря 1999-го. Её 20-летний юбилей отметить не забыли — сняли по случаю небольшой фильм, выложили на сайте фотоотчёт с торжества. Правда, сообщение о юбилейной гулянке появилось на портале только в июне 2020-го — примерно через полгода. Отчего так запоздали? Ведь при вступлении в должность главы АСП сам Юрий Александрович в интервью заявлял: «Информационную политику, на мой взгляд, тоже необходимо менять. Сайт АСП хотелось бы видеть более живым».

Однако если зайти на интернет-ресурс АСП, то изменения в информационной политике, которыми так горел господин Фриц, прямо скажем, не слишком ощущаются. Судя по всему, в стенах Союза вообще ничего не происходит — за нынешний год на сайте нет ни одной новости. Ни одной. Немногим лучше дело обстояло и в 2021 году: три новости. За 2020-й тоже всего три новости. За 2019-й набирается не более десятка новостей, за 2018-й — три, с пяток новостей за 2017 год, не более десятка — за 2016-й. Информационный мотор, который обещал завести Юрий Александрович, заглох примерно в сентябре 2015-го. Выходит, его энтузиазма для перемен информационной политики АСП хватило примерно на трёхлетку. Не густо.

Более того, непонятно, сколько в настоящее время членов АСП — в лучшие годы их было несколько сотен. Сейчас едва ли всякий былой участник организации помнит о своей принадлежности к ней. По большому счёту, Союз превратился в личную пиар-контору Юрия Александровича.

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«Сам не ам, и другим не дам»

Зато Юрий Александрович замечен в любви к разным начальственным креслам. Скажем, в сентябре 2017-го он стал главой общественного совета при краевом Управлении Росреестра. На тот момент АСП, похоже, уже на ладан дышал, но наш герой отхватил себе ещё одну должность. В разное время он становился членом ряда советов и комиссий. Так, в 2013 году вошёл в межведомственный совет по вопросам потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Алтайского края. Как руководитель АСП, конечно.

Мало того, он ещё является и председателем совета центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», как его руководитель и глава АСП он засветился в проекте YouTube-канала RusDeutsch. К слову сказать, ранее СМИ упоминали о наличии у него вида на жительство в ФРГ, хотя он и уверял, что лично у него нет в этой стране ни квартиры, ни другой недвижимости. Обзавёлся ли он таковыми за прошедшие годы, неизвестно.

Между прочим, поговаривают, что представители бизнес-сообщества намекали Юрию Фрицу, что не мешало бы или актвизировать работу АСП, или освободить кресло. Однако, судя по демонстрируемой гордости за имеющийся статус, принцип «сам не ам и другим не дам» тут рулит.

Сегодня для бизнеса наступило, пожалуй, самое ответственное время. На дворе уже не лихие 1990-е, период дикого первоначального накопления капитала. Самое время бизнес-сообществу продемонстрировать свои лучшие качества. В секторе предпринимательства в крае задействовано 25% активного населения региона, 92 тысячи юридических лиц — эти данные приводил сам Фриц в одном из своих интервью. По сути, это потенциал возглавляемого им АСП, который, похоже, пребывает нынче в полуживом состоянии. «У нас сегодня такая ситуация мобилизационной экономики. Та вальяжная история, как мы работали до этого, на мой взгляд, сегодня губительна», — сказал он на днях в очередном интервью как глава предпринимательского объединения. Золотые слова! Только вот насколько сам Юрий Александрович готов к мобилизации и невальяжному стилю работы?

Займётся ли глава алтайского бизнес-союза реальным делом? Об этом читайте в ближайшее время на amic.ru.