В алтайских школах будут еженедельно проводить уроки патриотизма

Министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина рассказала, что школы с 1 сентября ждёт ряд нововведений, сообщает правительство региона.

«С 1 сентября появятся советники директора по воспитанию. Алтайский край вошёл в число пилотных регионов по внедрению данной должности в школах», — отметила Говорухина на краевом августовском педсовете.

Еженедельно будут проходить занятия «Разговор о важном». Ключевыми темами станут историческое просвещение, патриотизм, нравственность и экология.

Министр подчеркнула, что новый урок введут во всех образовательных организациях края.

Ранее сообщили, что в Барнауле школьники, которые не смогут присутствовать на поднятии флага, будут смотреть видеотрансляцию.