Барнаульские школьники, которые не смогут присутствовать на поднятии флага, будут смотреть видеотрансляцию
Церемония поднятия флага — каждый понедельник утром, церемония спуска флага — в последний учебный день вечером
11 августа 2022, 13:51
В школах Барнаула в новом учебном году будет проходить церемония поднятия флага, сообщает мэрия города.
Напомним, в российских школах будут поднимать флаг под гимн каждую неделю. Нововведение начнёт действовать с 1 сентября. Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
«Торжественные линейки будут проходить дважды в неделю. Церемония поднятия флага — каждый понедельник перед началом учебных занятий. Церемония спуска флага состоится в последний учебный день недели после уроков — в субботу или в пятницу, в зависимости от графика расписания каждой отдельной школы», — рассказали в мэрии.
В хорошую погоду школьников будут собирать на улице, в плохую — внутри здания.
«Те, кто не сможет присутствовать на линейке очно, к примеру, ввиду обучения во вторую смену, сможет присоединиться к видеотрансляции», — пояснили власти.
Поднимать флаги будут знамённые группы — их сейчас формируют в каждой школе из числа детей, состоящих в военно-патриотических объединениях.
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