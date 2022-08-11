Барнаульские школьники, которые не смогут присутствовать на поднятии флага, будут смотреть видеотрансляцию

В школах Барнаула в новом учебном году будет проходить церемония поднятия флага, сообщает мэрия города.

Напомним, в российских школах будут поднимать флаг под гимн каждую неделю. Нововведение начнёт действовать с 1 сентября. Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

«Торжественные линейки будут проходить дважды в неделю. Церемония поднятия флага — каждый понедельник перед началом учебных занятий. Церемония спуска флага состоится в последний учебный день недели после уроков — в субботу или в пятницу, в зависимости от графика расписания каждой отдельной школы», — рассказали в мэрии.

В хорошую погоду школьников будут собирать на улице, в плохую — внутри здания.

«Те, кто не сможет присутствовать на линейке очно, к примеру, ввиду обучения во вторую смену, сможет присоединиться к видеотрансляции», — пояснили власти.

Поднимать флаги будут знамённые группы — их сейчас формируют в каждой школе из числа детей, состоящих в военно-патриотических объединениях.