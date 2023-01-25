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В Алтайском крае изменились условия оплаты электричества через почту

Изменения произошли из-за приостановки действия договора между "Почтой России" и "Алтайэнергосбытом"

25 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Оплатить электричество через отделения почты в Алтайском крае стало сложнее. Об этом рассказали в пресс-службе "Почты России".

С января 2023 года операторы почты не имеют доступа к базе данных АО "Алтайэнергосбыт". Теперь рассчитаться за потребление электричества на почте можно только в случае, если клиент назовёт оператору номер своего лицевого счёта и точную сумму платежа.

Изменения произошли из-за приостановки действия договора между "Почтой России" и "Алтайэнергосбытом". Почтальоны не будут доставлять горожанам квитанции, пока представители почты ведут переговоры по возобновлению действия договора.

"Чтобы не лишать наших клиентов привычной возможности оплачивать все коммунальные счета на почте, мы решили принимать платежи по номеру лицевого счёта. Это особенно важно для жителей сёл и отдалённых районов, где почтовое отделение порой единственное место, где можно оплатить жилищно-коммунальные услуги и получить чек", – отметила заместитель директора по финансовому бизнесу Дарья Маркова.

Всего в регионе ежемесячно такой возможностью пользовались около 160 тысяч человек.

 

Комментарии 12

  • Сделайте подобную "Козу" чиновникам.
    25 января, Гость   Ответить
  • Переговоры ведут всё-таки две стороны. И, если они не смогли в течение нескольких месяцев договориться, вина лежит на обеих сторонах. Почтальоны нам доставляли квитанции ежемесячно и вовремя. Видимо, тут вопрос лежит в плоскости оплаты работы со стороны заказчика.
    25 января, Гость   Ответить
  • при чем здесь 2 стороны!? сбытовик обязан принести квитанцию и точка! если не договорился с почтой - неси через другую компанию. нет другой - неси сам
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, солидарен с вами ,это проблема сбытовика в первую очередь ,но они же монополисты ,отрежем ,отключим , власть должна жестко поставить этих чинуш на место …
    25 января, Гость   Ответить
  • "Нам пофиг где вы возьмете квитанцию и как будите оплачивать - но если как только появится долг мы вас сразу отрежем от сети" Спасибо.
    25 января, Гость   Ответить
  • https://lk.sistemagorod.ru/lk/ - на этом сайте можно открыть "личный кабинет" и получать информацию по всем услугам входящих в "систему город", там есть история платежей, показания счётчиков, можно формировать квитанции и распечатывать...
    25 января, Гость   Ответить
  • А в чем проблема? Сегодня платил на почте, отстоял очередь и все ок
    25 января, Гость   Ответить
  • Ещё кто-то платит на почте с её конской комиссией. Тыщу лет плачу без комиссии в приложении энергосбыта
    25 января, Гость   Ответить
  • Можно открыть сайт 'Алтайэнергосбыт" на компе. Снизу в правом углу есть сообщение, что можно оплатить без комиссионных. Нажали, ввели свой лицевой, сумму, номер карты. Оплатить. Укажите почту майл. ру. Туда придёт квитанция, которую можно распечатать.
    25 января, Гость   Ответить
  • Не забывайте, что есть одинокие люди в возрасте с домашними дисковыми телефонами.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Компутер" для таких людей до сих пор "инопланетное" слово
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, сотрудники сбыта детектед...
    26 января, Гость   Ответить
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