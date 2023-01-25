В Алтайском крае изменились условия оплаты электричества через почту

Изменения произошли из-за приостановки действия договора между "Почтой России" и "Алтайэнергосбытом"

25 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Оплатить электричество через отделения почты в Алтайском крае стало сложнее. Об этом рассказали в пресс-службе "Почты России".

С января 2023 года операторы почты не имеют доступа к базе данных АО "Алтайэнергосбыт". Теперь рассчитаться за потребление электричества на почте можно только в случае, если клиент назовёт оператору номер своего лицевого счёта и точную сумму платежа.

Изменения произошли из-за приостановки действия договора между "Почтой России" и "Алтайэнергосбытом". Почтальоны не будут доставлять горожанам квитанции, пока представители почты ведут переговоры по возобновлению действия договора.

"Чтобы не лишать наших клиентов привычной возможности оплачивать все коммунальные счета на почте, мы решили принимать платежи по номеру лицевого счёта. Это особенно важно для жителей сёл и отдалённых районов, где почтовое отделение порой единственное место, где можно оплатить жилищно-коммунальные услуги и получить чек", – отметила заместитель директора по финансовому бизнесу Дарья Маркова.

Всего в регионе ежемесячно такой возможностью пользовались около 160 тысяч человек.