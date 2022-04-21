В Алтайском крае на выходных похолодает до -11 градусов

Обильные осадки, которые зафиксировали в Алтайском крае в последние дни, сменятся на ясную, но холодную погоду. Об этом amic.ru рассказали в региональном гидрометцентре.

Эксперты отметили, что антициклон придёт на смену циклону в регионе. Из-за этого по краю установится холодная, но ясная погода.

В ночь на 23 апреля температура воздуха в Алтайском крае опустится до -1...-6 градусов, а в северных районах может похолодать до -11 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что до 22 апреля включительно в Алтайском крае будут наблюдаться обильные осадки. В некоторых районах края возможно выпадение мокрого снега.