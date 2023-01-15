В Алтайском крае проверяют безопасность крещенских купелей
Сотрудники произведут замеры льда и дадут рекомендации, сколько людей одновременно могут находиться на льду
15 января 2023, 17:10, ИА Амител
Сотрудники МЧС в Алтайском крае проводят осмотр крещенских купелей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Спасатели осматривают лёд на наличие повреждений, трещин, а также проверяют его прочность. Водолазы проверяют дно водоёмов, на которых подготовлены купели.
Сотрудники МЧС произведут замеры льда и дадут рекомендации, сколько людей одновременно могут находиться на льду.
Все официальные купели оборудуют в соответствии с требованиями безопасности, а также оснастят лестницами с поручнями. В тёмное время суток их будут освещать.
У купелей на Крещение будут дежурить спасатели, а также сотрудники полиции и медики.
Ранее врач рассказал о том, чем опасно купание в купели для неподготовленных людей.
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