В Алтайском крае решили не поднимать плату за детские сады

В 2022 году для родителей Алтайского края оплата за детский сад останется прежней, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Отмечается, что в соответствии с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» органам местного самоуправления направили дополнительные субсидии.

«На территории края ведется масштабная работа по оказанию семьям с детьми дополнительной финансовой поддержки. Правительством региона постоянно осуществляется финансовая помощь местным бюджетам: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; субсидии на софинансирование части расходов местного бюджета по оплате труда муниципальных учреждений», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что выделение дополнительных субсидий значительно снижает нагрузку на местные бюджеты, и позволяет муниципалитетам направлять деньги на расходы социального характера.

«Грамотное распределение выделенных субсидий позволит исключить в текущем году увеличение родительской платы за содержание детей в детских садах», — отмечается в пресс-релизе.

В министерстве напомнили, что в Алтайском крае максимальный размер родительской платы, который устанавливается для каждого муниципального образования, не менялся с 2019 года.

Также на прежнем уровне сохраняется средний размер платы, применяемый для расчета компенсации родителям детей, посещающих детсады. На первого ребенка предоставляется компенсация 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.

Из краевого бюджета на данные выплаты на 2022 год предусмотрено 250,7 млн рублей.

Кроме того, за счет краевого бюджета финансируют учебные расходы и зарплату работников. На это в 2022 году направили около 7 млрд рублей.

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Общество Поднимут точно, но когда? В Алтайском крае «завис» вопрос с повышением платы за детский сад

Ранее вопрос повышения платы за детсады в Алтайском крае поднимался неоднократно. В апреле эту тему обсуждали во время круглого стола, на котором стало известно, что, помимо нехватки денег на продукты из-за высоких цен, многие учреждения ещё имеют задолженность перед поставщиками, а те грозятся разорвать контракты.