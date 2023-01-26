В Алтайском крае стали чаще искать сотрудников со знанием китайского

Соискатели требовались на несколько вакансий: переводчик, менеджер по закупкам и логистике, специалист по работе с иностранными контрагентами, преподаватель китайского языка, менеджер по ВЭД

26 января 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Об этом сообщает hh.ru.

В первой пятёрке регионов, где зафиксирован самый высокий спрос на таких сотрудников: Москва (46% от всех вакансий с требованием знания китайского языка), Санкт-Петербург (11%), Новосибирская область (5%), Приморский край (4%) и Московская область (3%). За прошедший год в Алтайском крае было открыто более 50 подобных вакансий (годом ранее – всего 3).

На Алтае в январе этого года искали специалистов следующих квалификаций со знамением китайского языка: переводчик, менеджер по закупкам и логистике, специалист по работе с иностранными контрагентами, преподаватель китайского языка, менеджер по ВЭД и др.

Средняя зарплата специалиста со знанием китайского составляет 47,5 тысячи рублей.