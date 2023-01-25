В Бийске стало меньше миллионеров

Тех, чей доход составил выше миллиона рублей, оказалось 1083 человека

25 января 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске значительно снизилось число миллионеров. Об этом стало известно после подведения сотрудниками межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю итогов декларационной кампании.

Отмечается, что данные сверяли по доходам налогоплательщиков за 2021 год и сравнивали их со сведениями за 2020 год.

Налогоплательщиков, как сообщает "Бийский рабочий", разделили на следующие группы:

– доход от 1 млн до 10 млн руб. задекларировал 1041 налогоплательщик, что на 8% меньше, чем за год до этого, в основном это физические лица, получившие средства от продажи имущества;

– доход от 10 млн до 100 млн руб. получили 37 человек, что на 19 меньше уровня прошлого года;

– доход от 100 до 500 млн руб. показали пять человек, год назад их было столько же.

Всего в городе тех, чей доход составил больше миллиона рублей, оказалось 1083 человека. За год миллионеров в Бийске стало меньше на 95 человек.