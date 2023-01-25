НОВОСТИЭкономика

В Бийске стало меньше миллионеров

Тех, чей доход составил выше миллиона рублей, оказалось 1083 человека

25 января 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске значительно снизилось число миллионеров. Об этом стало известно после подведения сотрудниками межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю итогов декларационной кампании.

Отмечается, что данные сверяли по доходам налогоплательщиков за 2021 год и сравнивали их со сведениями за 2020 год.

Налогоплательщиков, как сообщает "Бийский рабочий", разделили на следующие группы: 

– доход от 1 млн до 10 млн руб. задекларировал 1041 налогоплательщик, что на 8% меньше, чем за год до этого, в основном это физические лица, получившие средства от продажи имущества;
– доход от 10 млн до 100 млн руб. получили 37 человек, что на 19 меньше уровня прошлого года;
– доход от 100 до 500 млн руб. показали пять человек, год назад их было столько же.

Всего в городе тех, чей доход составил больше миллиона рублей, оказалось 1083 человека. За год миллионеров в Бийске стало меньше на 95 человек.

 

Комментарии 4

  • как плохо то
    25 января, Гость   Ответить
  • 1 млн. рублей это всего лишь 72,5 тыс. в месяц после вычета НДФЛ. Что-то совсем беда.
    25 января, Гость   Ответить
  • А вот ещё бы подпольных посчитать
    25 января, Гость   Ответить
  • А сколько стало(после повышения тарифов) и снижения реальной зарплаты(премии не выплатили за год) живущих на сумму меньше прожиточного минимума, не считали? Посчитайте и опубликуйте. Не среднюю зарплату по предприятию или учреждению, а сколько "членов" с большой зарплатой и сколько народа с маленькой. Слабо?
    26 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров