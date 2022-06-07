В Алтайском крае стали чаще происходить лесные пожары

Почти три тысячи ландшафтных пожаров вне лесного фонда и 227 возгораний в лесах было зарегистрировано в Алтайском крае с начала 2022 года. Это больше, чем за тот же период прошлого года, на 15 и 20% соответственно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сегодня, 7 июня, глава региона Виктор Томенко провёл комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. На ней подвели итоги прохождения весеннего пожароопасного сезона, а также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 года.

«Первая половина года для Сибири выдалась крайне сложная в плане развития пожарной обстановки. В некоторых регионах был допущен переход огня на населённые пункты. В Алтайском крае нами были приняты своевременные меры по обеспечению пожарной безопасности, поэтому населённые пункты и объекты экономики от пожаров не пострадали. В этом году в крае только лесными пожарами была охвачена территория порядка 4000 га, что примерно в 6,5 раза больше, чем в прошлом году. В мае имел место и трансграничный пожар, который пришёл к нам с территории сопредельного государства, но мы сумели вовремя его ликвидировать и предотвратить переход огня на наши сёла в Ключевском районе. Благодаря принятым мерам и установившейся погоде мы со вчерашнего дня отменили в крае особый противопожарный режим, однако пожароопасный сезон продолжается, и мы должны быть готовыми ко всему. Для совершенствования оснащения краевых пожарных частей и соответствующих подразделений лесной охраны мы продолжаем закупку специальной техники и оборудования», — заявил губернатор.

Пожароопасный сезон 2022 года в Алтайском крае был обусловлен аномально высокой температурой и отсутствием осадков, что привело к ухудшению обстановки с пожарами.

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За время действия особого противопожарного режима (который завершился 6 июня) пресекли более 38 тысяч правонарушений по использованию открытого огня. К административной ответственности привлекли 1119 граждан, выдано 2828 предостережений.

Кроме того, проведено 509 внеплановых проверок в 1080 населённых пунктах края, по результатам которых составлено 220 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.

«В этом году в крае наблюдался рост пожаров в садоводствах. Наиболее сложный пожар произошёл в Косихинском районе 17 апреля. В результате несвоевременной уборки сухой травы и мусора на территории СНТ „Баюновские зори“ на площади 10 га случилось возгорание, от которого пострадало шесть дачных домиков. Аналогичные пожары происходили в Барнауле, Бийске и Рубцовске, Калманском и Павловском районах. Соблюдение требований пожарной безопасности на территории садоводческого товарищества является одной из целей этих организаций, она указана в уставе СНТ, однако расчёт необходимых средств на выполнение противопожарных мероприятий в большинстве садоводств не проводится и членские взносы на эти цели не закладываются», — заметил в своей речи замглавы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

Также отмечалось, с началом летнего периода остро встаёт вопрос безопасности людей на воде. В 2022 году уже зарегистрировано девять случаев гибели людей в водоемах. Основными причинами смерти оказалось купание в запрещённых местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.