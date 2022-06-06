В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

В Алтайском крае с 6 июня отменили особый противопожарный режим, следует из соответствующего постановления, которое подписал губернатор Виктор Томенко.

«Отменить особый противопожарный режим на территории Алтайского края с 06.06.2022», — сказано в документе.

Отмечается, что решение приняли в связи «со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края».

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю в регионе чрезвычайная пожароопасность (5 класс) на сегодня, 6 июня, прогнозируется только на территории Рубцовского района. В ближайшие дни, с 7 по 9 июня, в регионе местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

Напомним, особый противопожарный режим действовал на территории края с 27 апреля.