В алтайской колонии сшили разгрузки для мобилизованных на СВО

В Алтайском крае в исправительной колонии № 9 изготовили разгрузки для мобилизованных из региона, которые сейчас проходят боевую подготовку в Омской области, рассказала «Блогерша Рубцовск».

Олеся вместе с единомышленниками решила помочь мобилизованным. Однако приобрести в магазинах необходимые предметы экипировки оказалось невозможным — раскупили уже практически всё.

«Несколько штук мы нашли в городе и купили последние. Но нам нужно было как минимум десять. На помощь пришел Иван — он оперативно организовал производство, иначе не назовешь. Благодаря слаженной работе группы компаний „СОЮЗ-2000“, фирмы „Время“ и исправительной колонии N9 буквально за сутки изготовили шикарные разгрузки. Спасибо всем за помощь!» — написала блогерша.

Экипировку уже доставили в Омскую область и передали алтайским парням. В сообщении отмечается, что посылку привезла на машине жена военного — проехала почти 2500 км. Кроме разгрузок были также рюкзаки, наколенники и перчатки.

В небольшом интервью бойцы ответили на несколько вопросов. В частности, рассказали, что перед отправкой на подготовку им пообещали всё новое выдать. В итоге кое-что выдали, но всё же большой объём помощи идёт от жителей Сибири.

«Волонтёры привозят. И провизию. Из Омска, Кузбасса, Алтая... отовсюду. Спасибо большое», — отметили на видео мобилизованные.

Ранее алтайский военком опроверг сведения о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование.

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