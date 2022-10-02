Алтайский военком опроверг сведения о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование

Военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко опроверг фейк о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование. Его обращение в своём Telegram-канале опубликовал глава администрации Майминского района Пётр Громов.

По словам военкома, Минобороны РФ полностью обеспечивает всех призванных по частичной мобилизации солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров продовольствием и одеждой.

«Выдаётся полевая форма, как летняя, так и зимняя. В комплект входит также нательное бельё, летнее и зимнее, перчатки, кепка, на зимний период шапка, берцы как летние, так и зимний вариант», — сказал Денисенко.

На фоне частичной мобилизации жители Алтайского края стали активно продавать военное обмундирование. На сайте «Авито» появилось много объявлений о продаже бронежилетов, цены на которые достигают 20-30 тысяч рублей. Также продаются каски за 1-7 тысяч, комплекты зимней, летней или парадной военной формы за 7-10 тысяч рублей и кирзовые сапоги примерно за 1,5 тысячи.

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