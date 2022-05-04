В Алтайкрайстате рассказали о размере зарплат учителей, врачей и ученых

Алтайкрайстат опубликовал данные о зарплатах работников сфер образования, науки и медицины в 2021 году. Больше всего, как оказалось, в регионе получают учёные.

По данным ведомства, средний размер зарплаты научных сотрудников в регионе составляет 71 тысячу рублей. В Барнауле они получают примерно 67 тысяч рублей, а в Бийске — 86 тысяч.

Средняя зарплата преподавателей вузов составляет 63 тысячи рублей. Врачи получают около 59 тысяч рублей, средний медперсонал — 32 тысячи рублей, а младший — 28 тысяч рублей.

Зарплата преподавателей среднего профессионального и начального профессионального образования составляет около 30 тысяч рублей, а средние зарплаты учителей без учёта выплат за классное руководство составляют 29 тысяч рублей.

Ранее россияне рассказали о том, сколько денег в месяц им нужно для счастливой жизни. В среднем по стране люди хотят ежемесячно получать около 190 тысяч рублей.