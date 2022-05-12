В Барнауле берег безымянного озера снова очистили от мусора

Акцию организовали Барнаульская водяная компания и администрация Ленинского района

12 мая 2022, 23:29

В Барнауле на берегу безымянного озера на улице Гущина снова прошла акция по уборке мусора. Как сообщает пресс-центр мэрии, её организовали Барнаульская водяная компания и администрация Ленинского района.

В частности, участники акции очистили берег со стороны переулка Морозного, а также убрали мусор из воды вблизи берега.

В городской администрации подчеркнули, что летом планируют ликвидировать несанкционированные свалки около озера со стороны улиц Новой и Гущина.

Напомним, что в начале мая на озере уже проходила схожая акция — тогда участники собрали и вывезли около 300 мешков мусора.

В Барнауле выбирают название озеру, которое зимой залило фекалиями

В Барнауле выбирают название озеру, которое зимой залило фекалиями

В январе 2022 года озеро на Гущина, у которого пока нет названия, залило зловонными водами. Из-за коммунальной аварии в водоём потекли нечистоты, что привело к распространению неприятного запаха по району.

На место выехали коммунальщики со спецтехникой, но их работы усложняла серьёзная просадка грунта.

Накануне на странице водоёма во «ВКонтакте» провели голосование за название озера.

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