В Барнауле будут производить «Колу» по рецепту 1886 года. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

Барнаульским специалистам понадобилось полгода для того, чтобы воссоздать секретный рецепт, который принадлежит фармацевту из штата Аталанта.

На «Барнаульском пивоваренном» заводе уже начали производство напитка под брендом «Good Stripes». Первая партия готова к отгрузке в торговые сети.

Ранее сообщалось, что предприимчивые жители Казахстана облюбовали новую нишу для ведения бизнеса в интернете. Люди на площадках объявлений стали продавать Coca-Cola в Россию.

Стоимость напитка разнится от того, в какой город планируется поставка. В списке городов есть Барнаул. Самая дешёвая бутылка «колы» будет стоить 37 рублей.