Жители Казахстана наладили оптовые поставки Coca-Cola в Барнаул

Предприимчивые жители Казахстана облюбовали новую нишу для ведения бизнеса в интернете. Люди на площадках объявлений стали продавать Coca-Cola в Россию.

Стоимость напитка разнится от того, в какой город планируется поставка. В списке городов есть Барнаул. Самая дешёвая бутылка «колы» будет стоить 37 рублей.

Штучные продажи предпринимателей из Казахстана не интересуют. Предложения начинаются от одного поддона. Также завозить напиток в Россию некоторые продавцы готовы грузовиками.

Продают «колу» произведённую в Казахстане или Киргизии. Продавцы отмечают, что все документы у них имеются.

Ранее российский дистрибутор Coca-Cola объявил, что не будет производить и продавать продукты компании в России.