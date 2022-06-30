Жители Казахстана наладили оптовые поставки Coca-Cola в Барнаул
На интернет-площадках напитком торгуют только большими партиями
Предприимчивые жители Казахстана облюбовали новую нишу для ведения бизнеса в интернете. Люди на площадках объявлений стали продавать Coca-Cola в Россию.
Стоимость напитка разнится от того, в какой город планируется поставка. В списке городов есть Барнаул. Самая дешёвая бутылка «колы» будет стоить 37 рублей.
Штучные продажи предпринимателей из Казахстана не интересуют. Предложения начинаются от одного поддона. Также завозить напиток в Россию некоторые продавцы готовы грузовиками.
Продают «колу» произведённую в Казахстане или Киргизии. Продавцы отмечают, что все документы у них имеются.
Ранее российский дистрибутор Coca-Cola объявил, что не будет производить и продавать продукты компании в России.