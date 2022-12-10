В Барнауле девушка спасла школьника, который чуть не попал под колёса автобуса

В Барнауле девушка спасла мальчика, который чуть не погиб на дороге.

Всё случилось утром 8 декабря на пешеходном переходе возле дома № 36 по улице Аванесова. Горожанка переходила дорогу и, подходя к тротуару, навстречу ей на «зебру» выбежал школьник. Девушка схватила ребёнка и тем самым спасла его от автобуса, который на огромной скорости летел по второй полосе.

Как отмечает РЕН ТВ, спасительницу уже прозвали «супервумен» и ангелом-хранителем.

Видео: РЕН ТВ

В паблике «Инцидент Барнаул» отмечают, что героиню зовут Яна. Девушка рассказала, что испытывала в тот момент, когда спасала жизнь человеку.

«Я опаздывала на учёбу. В то время, когда я переходила дорогу автобус ехал медленно, но когда я прошла чуть дальше, увидела, что он набирает скорость. Потом увидела мальчика, который бежал со сквера. Стояла машина, из-за которой его не было видно. Я испугалась за то, что водитель автобуса мог просто его не увидеть, потому что мальчик был маленького роста, на вид лет семь-восемь. Когда он пробегал мимо меня, я схватила его. Я очень испугалась за него, мальчику ничего не сказала, просто была в шоке от этого случая.», — сообщила она.

Ранее в Барнауле пешеход ползком по проезжей части добирался до дома.