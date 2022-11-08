В Барнауле пешеход ползком по проезжей части добирался до дома

Всё произошедшее попало на видео

8 ноября 2022, 08:45, Никита Черников

В Барнауле пешеход в тёмное время суток полз через пешеходный переход и чуть не попал под колёса автомобиля. Об этом сообщили в паблике «В курсе 22».

По информации очевидца, всё случилось на улице Георгия Исакова. На записи с видеорегистратора видно, как водитель вовремя замечает пешехода и останавливается. Затем ему помогают подняться и дойти до конца проезжей части.

«Хорошо, водитель заметил, а фура может и не заметить, и докажи потом, что прав», — написал в сообществе автор ролика.

Ранее на Алтае автомобилистка на Suzuki Swift сбила четырёхлетнего мальчика.

На Алтае неопытного водителя осудили за смертельное ДТП на Рождество с пятью пострадавшими

На Алтае неопытного водителя осудили за смертельное ДТП на Рождество с пятью пострадавшими

Комментарии
    Новости партнеров