Директора предприятия, вывозящего мусор из Барнаула, подозревают в хищении более 7 млн рублей

В Алтайском крае генерального директора компании «Эко-комплекс» арестовали по подозрению в хищении денег, сообщает региональный СК.

«В 2019-2022 годах гендиректор без оформления действительных гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твёрдых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья. Своими действиями подозреваемый причинил имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более 7 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

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Преступление выявили оперативные сотрудники алтайского управления ФСБ. Уголовное дело возбудили по признакам «хищения путём растраты в особо крупном размере».

В отношении гендиректора избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы провели обыски.

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