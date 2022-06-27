В Барнауле и пригороде на четыре дня отключат газ из-за ремонтных работ

В Барнауле и пригороде с 5 по 9 июля отключат газ из-за ремонтных работ. В краевой столице ресурс будет ограничен от улицы Герцена до санатория «Барнаульский», сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Барнаул».

На участке будут проводиться работы по замене запорной арматуры на распределительном газопроводе. Это необходимо сделать в связи с износом старых задвижек.

Под временное отключение попадают улицы:

Лебяжье: переулки Лесхозный, Малый, Сиреневый, Тепличный, Трансформаторный, Цветочный; улицы Берёзовая Роща, Берёзовая, Зелёная, Панова, Казарма 242 км, Лебяжинская, Лесная, Молодёжная, Набережная, Нагорная, Новая, Озёрная, Опытная Станция, Отрадная, Полевая, Придорожная, Раздольная, Рассветная, Рябиновая, Садовая, Светлая, Степная, Связистов, Тепличный Комбинат, Цветочная, Центральная, Школьная, Широкая. ст. Ползуново: ул. Ивкина, ул. Ивлева. Южный: ул. Зоотехническая, пр. Дзержинского, ул. Альпийская, ул. Археологическая, ул. Белинского, ул. Герцена, ул. Куйбышева, ул. Мусоргского, ул. Новогодняя, ул. Памирская, ул. Природная, ул. Саянская, ул. Светлая, ул. Телецкая, ул. Чайковского, ул. Чуйская, Южный тракт, ул. Лесосечная, Змеиногорский тракт, ул. Лисавенко, ул. Красных Роз, ул. Пшеничная, ул. Энергетическая. Бельмесево: пер. Безымянный, пер. Желанный, пер. Медвяный, пер. Солнечный, пер. Уютный, ул. Альпийская, ул. Апрельская, ул. Арктическая, ул. Белгородская, ул. Береговая, ул. Былинная, ул. Вересковая, ул. Весенняя, ул. Воскресенская, ул. Дачная, ул. Зелёная, ул. Иркутская, ул. Камчатская, ул. Камышовая, ул. Каспийская, ул. Кленовая, ул. Ковыльная, ул. Кубанская, ул. Ладожская, ул. Лиственная, ул. Луговая, ул. Михайловская, ул. Молодёжная, ул. Мостовая, ул. Нагорная, ул. Обская, ул. Окольная, ул. Оседлая, ул. Отечественная, ул. Песочная, ул. Полевая, ул. Походная, ул. Приовражная, ул. Притрактовая, ул. Пурпурная, ул. Рябиновая, ул. Сельская, ул. Сенокосная, ул. Советская, ул. Соколиная, ул. Солнечная, ул. Тальниковая, ул. Школьная. Борзовая Заимка: ул. Академическая, ул. Байкальская, ул. Вечерняя, ул. Волжская, ул. Геологов, ул. Майская, ул. Проходная, ул. Радужная, ул. Ржевская, ул. Рудная, ул. Сибирская, ул. Снежная, ул. Стрелецкая, ул. Туристов, ул. Дачная. Гора: ул. 1-й Вешний тупик, 1-й Змеиногорский проезд, 2-й Вешний тупик, 3-й Вешний тупик, 4-й Вешний тупик, 6-я Нагорная, Абаканская, Аванесова, пер. Агрономический, Ачинская, Бельмесёвская, Большая Олонская, Верещагина, Веховского, Вешний тупик, Вешняя, Высокий Яр, Выставочный Взвоз, Гвардейская, Горнолыжная, Дальний, Денисова, Дрокина, Ерестная, Заветная, Заводской Взвоз, Змеиногорский тракт, Знаменский, Кавказский, Калманский, Канатный, Карева, Кауфмана, Колодезный, Колыванский, Колядо, Конева, Корчагина, Крутой, Кузбассовская, Купинская, Лениногорская, Лесная Поляна, Лесогорский, Лизы Чайкиной, Ломоносова, Ляпидевского, Мало-Олонская, Малюкова, Мамонтова, Моховая Поляна, Обская, Парковая, Пенаты, Пограничная, Пограничный, Пожарный, Пороховой Взвоз, Пороховой Лог, Поселковая, Присягина, Прохладный, Рельефный, Санаторный, Саратовская, Солнечная, Сосновый, Спартаковский, Стеклянный Лог, Сычева, Тачалова, Тихонова, Третьякова, Тюменская, Тяптина, Удобный, Фиалковый, Фомина, Фроловых, Центральная, Чапаева, Чарышский, Штильке, Южная, Яминский, Ярославский. Цветы Алтая: ул. Беговая, ул. Берёзовая Роща, ул. Водозаборная, ул. Космическая, ул. Павлюкова, ул. Просёлочная, ул. Республиканская, ул. Тенистая, ул. Цветочная, ул. Цветы Алтая. Старый город, п. Булыгино, ВРЗ: ул. Ползунова, ул. Гоголя, ул. Л. Толстого, ул. Чехова, ул. Луговая, ул. Мало-Тобольская, ул. Пушкина, пер. Радищева, пер. Циолковского, ул. Короленко, ул. Никитина, ул. Анатолия, ул. Пролетарская, ул. Максима Горького, ул. Промышленная, ул. Партизанская, ул. Чкалова, ул. Кирова, пер. Некрасова, пер. Трудовой, ул. Песчаная, ул. Папанинцев, ул. Димитрова, ул. Шевченко, пер. Короткий, ул. Путиловская, ул. Карла Маркса, ул. Садгородская, ул. Коммунальная, бульвар 9 Января, пр. Комсомольский, ул. Розы Люксембург, ул. Карла Либкнехта, ул. Энгельса, пр. Фабричный, ул. Фабричная, пер. Татарский, ул. Татарская, ул. Володарского, ул. Баумана, ул. Казакова, ул. Ким, ул. 8 Марта, ул. Октябрят, ул. Смольная, ул. Красносельская, ул. Фрунзе, ул. Цаплина, ул. Профсоюзов, ул. Воровского, ул. Сизова, ул. Водопроводная, ул. Школьная, проезды 1-5 Амурские, ул. Ленская, ул. Парижской Коммуны, ул. Конституции, ул. Профинтерна, пр. Калинина, ул. Цеховая, пер. Ядринцева, пер. Революционный, ул. Левонабережная, проезд Шангина, проезд Лучевой, проезд Лыжный, проезд Сельский, ул. Челюскинцев, пер. Металлургический, пер. М. Прудской, ул. Чернышевского, ул. Силикатная, ул. Загородная, ул. Кустарная, пер. Поперечный, пер. Крайний, ул. 2-я Тормозная, ул. 3-я Тормозная, ул. Краевая, ул. Семипалатинская, ул. Боровая, проезд Ташкентский, проезд Параллельный, проезд Ангарский, ул. Д. Бедного, ул. Каландаришвили, ул. Хвойная, ул. Просечная, проезд Болотный, проезд Земляничный, ул. Щетинкина, ул. Мичурина, ул. Вербная, проезд Интернатский, пр. Строителей.

С 27 июня по 5 июля в Барнауле проходит четвёртый этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3. Горячей воды в этот период нет у ряда жителей Павловского тракта и улиц Солнечная Поляна, Попова, Антона Петрова, Малахова, Юрина, Георгия Исакова и некоторых других.