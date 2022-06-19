В Барнауле коммунальщики устраняют последствия непогоды

В Барнауле дорожники и коммунальщики устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После ливня затоплены оказались участки на пересечении улицы Попова с Павловским трактом, на улице Малахова в районе остановки «Бия», на перекрестке улиц Бехтерева и Червонной. Ливневые канализации здесь не справляются с потоком воды, который несет с собой мусор.

Отмечается, что еще до начала ливня бригады выехали на проблемные участки. Коммунальщики очищают проблемные участки ливневой канализации в Барнауле для ускорения спуска воды.

При необходимости решетки убирают.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за подтопления перекрыли улицу Попова.