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В Барнауле начали проверку грунта на прочность в месте реконструкции моста на Новом рынке

Подрядчик ведёт работы по строительству новой переправы даже в новогодние праздники

05 января 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула
Фото: администрация Барнаула

В Барнауле продолжаются работы по масштабной реконструкции моста на Новом рынке. С 5 января на объекте начинается проверка грунта на прочность, сообщил Telegram-канал городской мэрии. Подрядчик сможет продолжить строительство лишь после того, как проверка подтвердит достаточную прочность земли.

Напомним, реконструкцией путепровода занимается Барнаульское ДСУ № 4. С 5 января начинается проверка грунта на четвёртой опоре, уточнили в мэрии.

Чтобы провести испытания, рабочие крепят к специальным сваям балки, нагруженные железобетонными плитами. Сверху на эту конструкцию оказывают давление массой более 200 тонн. В таком состоянии устройство оставляют на сутки. Если грунт не деформировался за это время, испытание считается пройденным.

 

На четвёртой, как и на первой, опоре, специалисты уже выполнили укрепление грунта. Такие же работы с 6 января начнут и на второй опоре. На третьей продолжают устанавливать буронабивные сваи.

Идут работы и на трёхпролётном путепроводе — части моста, которая расположена со стороны Кулагина. Там на одной опоре рабочие ведут армирование тела новой опоры, а на другой — армирование ростверка.

Напомним, масштабная реконструкция моста на Новом рынке началась весной 2022 года. Планируется, что город получил новую современную переправу в ноябре 2023 года. Впрочем, как рассказывал в ноябре 2022-го директор компании-подрядчика Николай Данилин, рабочие уже столкнулись с серьёзными трудностями. Выяснилось, что грунт в месте переправы недостаточно прочный для нового путепровода. Из-за этого на место пригласили специалистов, которые занимаются укреплением почвы.

 

Комментарии 8

  • Идиотизм продолжается
    05 января, Гость   Ответить
  • Тут как про покойника Или хорошо, или ни как Деньги любят тишину...
    05 января, Гость   Ответить
  • Почти год работ и уже грунт проверяют. Китайцам такие темпы и не снились. Главное как говорил мэр "Барнаульцы с большим пониманием относятся к ситуации"
    05 января, Гость   Ответить
  • Вам не кажется что переправа - это через водную поверхность? Может не там строят. Мост, путепровод это понятно. Переправа - нет.
    05 января, Гость   Ответить
  • Вот это технология!!! На балку кладут плиты и ждут))) 21 век на дворе)) как можно среди работ начинать проверку грунта?))) разве это не на первых этапах делается при строительстве?
    05 января, Гость   Ответить
  • Испытание грунтов надо вообще то проводить до начала стройки....
    05 января, Гость   Ответить
  • Похоже,мост не построят
    06 января, Гость   Ответить
  • Задрали ныть в комментах! :)
    16 часов назад, Гость   Ответить
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