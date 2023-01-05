В Барнауле начали проверку грунта на прочность в месте реконструкции моста на Новом рынке

Подрядчик ведёт работы по строительству новой переправы даже в новогодние праздники

05 января 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле продолжаются работы по масштабной реконструкции моста на Новом рынке. С 5 января на объекте начинается проверка грунта на прочность, сообщил Telegram-канал городской мэрии. Подрядчик сможет продолжить строительство лишь после того, как проверка подтвердит достаточную прочность земли.

Напомним, реконструкцией путепровода занимается Барнаульское ДСУ № 4. С 5 января начинается проверка грунта на четвёртой опоре, уточнили в мэрии.

Чтобы провести испытания, рабочие крепят к специальным сваям балки, нагруженные железобетонными плитами. Сверху на эту конструкцию оказывают давление массой более 200 тонн. В таком состоянии устройство оставляют на сутки. Если грунт не деформировался за это время, испытание считается пройденным.







На четвёртой, как и на первой, опоре, специалисты уже выполнили укрепление грунта. Такие же работы с 6 января начнут и на второй опоре. На третьей продолжают устанавливать буронабивные сваи.

Идут работы и на трёхпролётном путепроводе — части моста, которая расположена со стороны Кулагина. Там на одной опоре рабочие ведут армирование тела новой опоры, а на другой — армирование ростверка.

Напомним, масштабная реконструкция моста на Новом рынке началась весной 2022 года. Планируется, что город получил новую современную переправу в ноябре 2023 года. Впрочем, как рассказывал в ноябре 2022-го директор компании-подрядчика Николай Данилин, рабочие уже столкнулись с серьёзными трудностями. Выяснилось, что грунт в месте переправы недостаточно прочный для нового путепровода. Из-за этого на место пригласили специалистов, которые занимаются укреплением почвы.