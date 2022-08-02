В Барнауле начали работы по реконструкции пруда в парке «Изумрудный»

В парке «Изумрудный» начались работы по реконструкции пруда. Об этом сообщает телеграм-канал «Говорит Вакаев».

Владислав Вакаев уточнил, что контракт на проведение работ был подписан только вчера, а уже 2 августа работы начались.

Напомним, что аукцион выиграло ООО «Рустрой», предложив цену 108,8 млн рублей. Отмечается, что компания ранее не участвовала в столь крупных проектах.

В рамках контракта подрядчику предстоит реконструировать пруд — расчистить дно, восстановить бетонные плиты и стенки, навести два моста, обустроить инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения, построить два пирса и набережную со спуском. На острове в центре водоёма появится беседка для торжеств.