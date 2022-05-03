Жительница Камня-на-Оби пожаловалась на то, что могилу ее сына забросали мусором

Жительница Камня-на-Оби рассказала о том, что могилу ее сына закидали мусором. Жалобу горожанки опубликовала газета «Каменские известия».

По словам местной жительницы, во время своего визита на кладбище она заметила, что могилу подтопило водой, но при этом ее также закидали мусором люди, которые убирались на соседних захоронениях.

«Неужели так трудно для уборки своих захоронений, кроме веников и грабель прихватить мешки для мусора и убирать туда», — задалась вопросом женщина.

Она призвала людей с уважением относиться к чужим захоронениям.

Ранее сообщалось, что талые воды подтопили захоронения на Черницком кладбище. Администрация пригнала технику, чтобы ликвидировать проблему.