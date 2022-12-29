В Барнауле осудили подпольного оружейника, продавшего пистолет и взрывчатку сотрудникам ФСБ

Мужчина получил 9 лет лишения свободы и крупный штраф

29 декабря 2022, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Железнодорожный суд Барнаула вынес приговор жителю краевой столицы, который работал подпольным оружейником. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Алтайскому краю, его признали виновным по ч.1, 2 ст.222 («Незаконные приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), ч.1 ст.223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») и ч.1,2 ст.222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконный сбыт взрывчатых веществ»).

Установлено, что с августа 2021 года по март 2022 года барнаулец дважды незаконно приобрел в интернете огнестрельное оружие и боеприпасы. Изъятые из закладок пистолеты, переделанные из списанного охолощенного пистолета модели «Р-411» и из сигнального пистолета модели «МР-371» ПМ, а также около 30 боевых патронов к ним мужчина хранил по месту своей работы — в складском помещении. Там же он организовал мастерскую для изготовления огнестрельного оружия, которое он хотел продавать на «черном» рынке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники УФСБ, мужчина продал один из пистолетов и 11 патронов калибра 9х18 мм, пригодных для стрельбы. При совершении сделки злоумышленник также предложил «покупателю» взрывчатое устройство, начиненное взрывчатым веществом, собственного производства.

Уже на следующую встречу он принес взрывное устройство, с детонатором и взрывчаткой. После завершения сделки его задержали. На рабочем месте у него нашли боевой пистолет ПМ, 375 г взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9х18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство.

Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.