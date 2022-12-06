В Барнауле на повышение зарплаты очень надеются работники с доходом более 80 тысяч рублей

Повышение или индексацию зарплат в Барнауле ждут 47% работающих, а вот сделать это планируют лишь в 28% компаний, сообщает SuperJob.

«28% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В 45% компаний не планируется пересмотр окладов. 32% работодателей сообщили, что повышение зарплат прошло менее шести месяцев назад. В 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад», — говорится в сообщении.

На повышение уровня заработка надеются 47% работающих. Особенно те, кто моложе 34 лет.

Примечательно, что также повышение зарплаты очень ожидают работники с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

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