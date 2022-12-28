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«Сразу на операцию». Травматолог о том, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек»

В прошлом году привычные горки приравняли к аттракционам, из-за чего дети катаются в непредназначенных местах

28 декабря 2022, 07:32, ИА Амител

Уменьшение количества горок в Алтайском крае привело к тому, что дети стали чаще кататься в неположенных местах и получать серьезные травмы. Об этом в ходе пресс-конференции 26 декабря рассказал заведующий травматологическим отделением №1 краевой больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов. По его словам, самые сложные случаи, которые требуют срочных операций, происходят именно из-за несанкционированных горок и тюбингов («плюшек»).

С горки — на операционный стол

Правительство России приравняло зимние горки к аттракционам в 2021 году. Из-за этого к горкам стали предъявлять жесткие требования, а многие места для катания в Барнауле и Алтайском крае оказались под запретом.

Травматолог считает, что это в целом полезная инициатива, но пока она приводит к серьезным последствиям для детей. Те за неимением альтернатив предпочитают кататься в не предназначенных для этого местах.

«В правительстве России, да и Алтайского края пришли к выводу, что нужно каким-то образом определить стандарты этих горок. Чтобы были определенные наклон и высота. Наверное, всё еще впереди, чтобы это работало. Но пока я хочу сказать, что с несанкционированных горок к нам уже поступают крайне тяжелые пациенты. В таких местах на пути пассажира могут быть запорошенный столб или пенёк, дерево или еще что-то», — пояснил Кузнецов.

По словам медика, дети получают самые разные повреждения, нередко множественные: конечностей, груди и живота, черепно-мозговые травмы. Всё это требует быстрого и очень сложного медицинского вмешательства, подчеркивает доктор.

«Это крайне тяжелые последствия. Детей доставляют к нам без сознания. Их приходится сразу поднимать в операционную и уже там проводить все лечебно-диагностические мероприятия», — рассказал врач.

Плюшки — зло

Еще одной опасной детской «игрушкой» Сергей Кузнецов назвал «плюшки», на которых многие любят кататься. Это средство для катания буквально создано для того, чтобы травмировать детей, настаивает травматолог.

«Я бы посоветовал их вообще не использовать. Просто смотрю, что их везде продают, все покупают и используют не по назначению. Привязывают к автомобилям, снегоходам. Резкое торможение — и вы полетите под задний бампер. Это ведь абсолютно неуправляемое средство. У него нет никакой возможности погасить скорость. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой всё: и руки, и ноги, и голова. Каким местом он „приложится“, предвидеть нельзя», — объясняет доктор.

По словам врача, любителей покататься на тюбингах привозят с серьезными травмами даже с санкционированных мест вроде лыжной базы «Белочка» и горнолыжного комплекса «Авальман». Кузнецов настаивает: единственный безопасный способ использования плюшек: небыстро прокатить ребенка на веревке. В более экстремальных вариантах дети рискуют угодить на операционный стол.

Напомним, после принятых правительством решений количество горок в Барнауле резко сократилось зимой 2021 года. Из-за этого горожане облюбовали совсем непредназначенные для катания места. Например, дети (да и взрослые тоже) стали кататься со склонов на площади Сахарова, в сквере АлтГУ. При этом несанкционированных мест, где дети могут кататься с большой скоростью, в Барнауле (и любом другом городе) не счесть.

Комментарии 33

  • Раньше дети в школах занимались физкультурой Они умели правильно падать (групироваться и поджимать голову)Новогодние горки все были в в красных соплях и ни какие яжематери не бегали с жалобами по чинушкам У детей было детство
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Под юбку дитачек спрятать и держать до 18 лет. А лучше до 21!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • )) Какой бред с этими горками. Раньше у нас во дворе горку строили и все дети катались и ничего, сейчас ее нет- дети с гаражей в сугроб прыгают. Даже не знаешь что лучше))))) Горки нужны и детям и взрослым!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Значит ещё нужно запретить гаражи и сугробы. Или заставить получать на них сертификаты.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Катание с горок и прыжки с гаражей - это разные развлечения. Мы в детстве и тем и этим занимались. И почти все живы, а некоторые даже выглядят здоровыми.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Че за заказная статья!? Читается, как оправдания отсутствия горок. И, что раньше с горок доставляли и что это прямая работа и обязанность врачей. Какого лешего то? Выращиваем имбицильный планктон, который понять не может, что жизнь это постоянная борьба......, и никто им никакие плюшки не поднесет, тем более государство!!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну плюшки это реально зло. Они же абсолютно, совершенно неуправляемы, и с них даже соскочить никак. Для них нужна специальная трасса, и никаких "свалок" на склоне. Про цеплять к автомобилю вообще молчу, это надо быть полным неадекватом.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "именно из-за санкционированных горок" может Не санкционированных?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • На Антона Петрова 144 вчера дед построил горку, виляющую между железных и бетонных конструкций детского городка! Это нормально что ли? Администрация где? Ждём травм?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Если плюшки виноваты, причем тогда горки? Горки всегда были атрибутом Нового года и веселья у детворы.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Приравнять нужно салюты и петарды к огнестрелу
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Это нормально что ли? Администрация где? Ждём травм? --- О, яжемамка проснулась)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • боже как же люди выжили до всех этих запретов то
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты не смеши меня, физкультура, правильно падать. Едешь на ногах с горки, под тебя подкатываются сидящие на картонках и подсекают. Головой в лёд. На голове кроличья шапка. Если бы не она - сотрясение гарантировалось бы. Подождал пока туман в голове разойдётся и опять на горку. Разбитых носов и всяких ушибов было достаточно. Родители про эти мелочи и не знали. Это если руку сломали, то уже не скрыть.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Нефиг по улицам шляться, пусть дома сидят и желательно под юбкой.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да ты и сам небольшого ума, раз у тебя катание с кривых горок это борьба какая-то там. Сейчас достаточно развлечений, связанных с активным отдыхом, эти горки никому никуда не упёрлись, кроме пенсионеров ностальгирующих.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Дада. нас спасали огромные шубы и шапки)))) шлепнулся, докатился до конца горки встал пошлепал снова)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • На каких только горках мы в детстве не катались... И все живы здоровы!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • эти горки никому никуда не упёрлись, кроме пенсионеров ностальгирующих.---------ребенку 10 лет. с удовольствием катался на горках. у тебя видимо либидо на уровне нуля по причине которого детей нет.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • достаточно развлечений, связанных с активным отдыхом - продиктуйте список бесплатных таких развлечений - ну прям вообще бесплатных
    28 декабря, Гость   Ответить
  • коньки и лыжные палки - холодное оружие клюшки и биты - дубины выжигатель и инструмент резки по дереву - набор садиста телескоп - прибор для подглядывания доброколу вернуть в аптеки
    28 декабря, Гость   Ответить
  • осталось лечь и помереть теперь
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Как мы раньше жили, непонятно! И с горок катались, и по гаражам бегали. Никто не умер. Сейчас дети стали хрустальными, подскользнется на улице - перелом ноги...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, сейчас одно развлечение для детей: быдло ролики в Тик-токе и вейп покурить.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Несколько лет строил горки о дворе жолобом как на бобслее каждый год разную вокруг деревьев, столбов и лавочек. Вылет за пределы практически был невозможен. С эвакуационными путями для остановившихся по бокам, на скоростных ледянках (смазанных лыжной мазью) траектория шла по верхней части желоба - столкновения невозможны. Высотой полтора этажа, метра 4. Длинна всего спуска метров 40. Воду носил из крана 5литровыми бутылками, вначале не сосчитать сколько... потом каждую неделю на подливку штук 10-15 хватало. До апреля дети катались, со всего квартала бегали. С прошлого года ТСЖ сказали не делай, сломаем(
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Несколько лет строил горки о дворе жолобом как на бобслее === Респект и уважуха!!! Молодец!!! ТСЖевцам самим руки-ноги сломать надо
    28 декабря, Гость   Ответить
  • На Антона Петрова 144 вчера дед построил горку, виляющую между железных и бетонных конструкций детского городка! Это нормально что ли? Администрация где? Ждём травм?--------Под подол прячь сыночку-конфетку! Хоть он потом тебе мужика в дом приведет!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • И с горок катались, и по гаражам бегали. Никто не умер. - ошибка выжившего... Травм было предостаточно.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Сухой закон вызвал массу неприятностей от самогоноварения до резкого роста числа наркоманов и токсикоманов. Отсутствие горок и присутствие неадекватных нормативов, также приведет к тому, что наш русский народ всегда пытается найти выход из ситуации. Но выходы бывают не самые лучшие...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Они умели правильно падать" --- Гость, ага, раньше небо было голубым, а трава - зеленой. Эти сказочки внукам рассказывайте. Разные дети были что тогда, что сейчас. Кто-то ловкий по природе, кто-то неуклюжий. Мой друг еще в СССР в детстве просто на месте подпрыгнул, а приземлился на нос. Вот на ровном месте. И нос искривлен на всю жизнь. Другой с лазалки брянкулся, повредил позвоночник. Тоже в СССР дело было. И что же их не научили на физ-ре группироваться и падать? Меня точно не учили такому на физ-ре в советской школе.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Как мы раньше жили, непонятно!" --- Гость, это называется склероз. С возрастом прогрессирует. Не помнишь ты уже ничего из своего "раньше"! Также падали, и руки-ноги ломали, и позвоночники, и прочие травмы получали. Но склероз - вещь хорошая, всё забывается, кроме розовых соплей.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Меня точно не учили такому на физ-ре в советской школе.________Фиговый у тебя учитель физ-ры был значит, или ты тупо её проболел или прогулял!!! На самом первом занятии по лыжам , сначала преподавали как правильно группироваться при падениях различного вида в т.ч. и при катании с горок! В старших классах преподавали это на ОБЖ.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • сначала преподавали как правильно группироваться при падениях различного вида в т.ч. и при катании с горок - и что толку с этого преподавания? Оттого, что тебе один раз расскажут, как надо, падать правильно ты не научишься. Ну и да, в моем пионерском детстве на баскетболе одноклассница сломала руку просто потому, что все бежали, попадали, и получилась куча мала. Очень бы ей помог навык группировки, даже ежели бы он был, при падении на нее других.
    28 декабря, Гость   Ответить
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