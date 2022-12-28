«Сразу на операцию». Травматолог о том, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек»

В прошлом году привычные горки приравняли к аттракционам, из-за чего дети катаются в непредназначенных местах

28 декабря 2022, 07:32, ИА Амител

Уменьшение количества горок в Алтайском крае привело к тому, что дети стали чаще кататься в неположенных местах и получать серьезные травмы. Об этом в ходе пресс-конференции 26 декабря рассказал заведующий травматологическим отделением №1 краевой больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов. По его словам, самые сложные случаи, которые требуют срочных операций, происходят именно из-за несанкционированных горок и тюбингов («плюшек»).

С горки — на операционный стол

Правительство России приравняло зимние горки к аттракционам в 2021 году. Из-за этого к горкам стали предъявлять жесткие требования, а многие места для катания в Барнауле и Алтайском крае оказались под запретом.

Травматолог считает, что это в целом полезная инициатива, но пока она приводит к серьезным последствиям для детей. Те за неимением альтернатив предпочитают кататься в не предназначенных для этого местах.

«В правительстве России, да и Алтайского края пришли к выводу, что нужно каким-то образом определить стандарты этих горок. Чтобы были определенные наклон и высота. Наверное, всё еще впереди, чтобы это работало. Но пока я хочу сказать, что с несанкционированных горок к нам уже поступают крайне тяжелые пациенты. В таких местах на пути пассажира могут быть запорошенный столб или пенёк, дерево или еще что-то», — пояснил Кузнецов.

По словам медика, дети получают самые разные повреждения, нередко множественные: конечностей, груди и живота, черепно-мозговые травмы. Всё это требует быстрого и очень сложного медицинского вмешательства, подчеркивает доктор.

«Это крайне тяжелые последствия. Детей доставляют к нам без сознания. Их приходится сразу поднимать в операционную и уже там проводить все лечебно-диагностические мероприятия», — рассказал врач.

Плюшки — зло

Еще одной опасной детской «игрушкой» Сергей Кузнецов назвал «плюшки», на которых многие любят кататься. Это средство для катания буквально создано для того, чтобы травмировать детей, настаивает травматолог.

«Я бы посоветовал их вообще не использовать. Просто смотрю, что их везде продают, все покупают и используют не по назначению. Привязывают к автомобилям, снегоходам. Резкое торможение — и вы полетите под задний бампер. Это ведь абсолютно неуправляемое средство. У него нет никакой возможности погасить скорость. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой всё: и руки, и ноги, и голова. Каким местом он „приложится“, предвидеть нельзя», — объясняет доктор.

По словам врача, любителей покататься на тюбингах привозят с серьезными травмами даже с санкционированных мест вроде лыжной базы «Белочка» и горнолыжного комплекса «Авальман». Кузнецов настаивает: единственный безопасный способ использования плюшек: небыстро прокатить ребенка на веревке. В более экстремальных вариантах дети рискуют угодить на операционный стол.

Напомним, после принятых правительством решений количество горок в Барнауле резко сократилось зимой 2021 года. Из-за этого горожане облюбовали совсем непредназначенные для катания места. Например, дети (да и взрослые тоже) стали кататься со склонов на площади Сахарова, в сквере АлтГУ. При этом несанкционированных мест, где дети могут кататься с большой скоростью, в Барнауле (и любом другом городе) не счесть.