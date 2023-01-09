В Барнауле пожаловались на свисающие с крыш гигантские сосульки и сугробы
Пользователи соцсетей отмечают, что проблема характерна не только для жилых домов
09 января 2023, 07:40, Никита Черников
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на свисающие с крыш сосульки и сугробы, которые могут быть опасны для прохожих.
Так, в паблике Barnaul 22 рассказали, что один из таких сугробов свисает с крыши дома № 126 по улице Антона Петрова. «Будьте осторожны! Такие свисающие сугробы почти на каждой крыше», — предупредил автор поста.
В сообществе «В курсе 22» также отметили, что перед началом рабочей недели на крыше здания поликлиники № 10 образовались огромные сосульки, некоторые из них почти достают до окон.
Фото: «В курсе 22»
Ранее в Змеиногорске спортшколу завалило снегом по самую крышу.
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