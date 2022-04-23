В Барнауле приостановили работы по нанесению дорожной разметки из-за непогоды

Из-за холодной и дождливой погоды в Барнауле приостановили работы по нанесению дорожной разметки, сообщает пресс-служба мэрии.

Они будут возобновлены, как только погодные условия снова станут благоприятными.

«Выполнение указанного вида работ возможно при соблюдении температурного режима воздуха от 5 до 35 градусов по Цельсию и максимальной влажности воздуха не более 75%», — пояснили в горадминистрации.

Напомним, дорожную разметку начали наносить в Барнауле на прошлой неделе. Работы выполняют преимущественно по ночам.