В Барнауле приостановили работы по нанесению дорожной разметки из-за непогоды
Они будут возобновлены, как только позволят погодные условия
23 апреля 2022, 18:29, Никита Черников
Из-за холодной и дождливой погоды в Барнауле приостановили работы по нанесению дорожной разметки, сообщает пресс-служба мэрии.
Они будут возобновлены, как только погодные условия снова станут благоприятными.
«Выполнение указанного вида работ возможно при соблюдении температурного режима воздуха от 5 до 35 градусов по Цельсию и максимальной влажности воздуха не более 75%», — пояснили в горадминистрации.
Напомним, дорожную разметку начали наносить в Барнауле на прошлой неделе. Работы выполняют преимущественно по ночам.
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