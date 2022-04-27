В Барнауле разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

В Барнауле ищут женщину, которая расплачивалась в магазинах чужой банковской картой, сообщает «Инцидент Барнаул».

18 апреля она потратила с найденной карты больше 8 тысяч рублей. Покупки женщина преимущественно совершала в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова.

Всех, кто опознал предполагаемую злоумышленницу или знает о её местонахождении, потерпевший просит позвонить ему на сотовый, номер которого опубликован в Telegram-канале сообщества.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудят 16-летнего подростка по обвинению в краже более 8 тысяч рублей с карты местного жителя.

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