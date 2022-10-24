В Барнауле вандалы оторвали ногу у памятника несчастному влюблённому
Известная скульптура находится у Аграрного университета
24 октября 2022, 09:16, Никита Черников
Фото: amic.ru
В Барнауле вандалы испортили памятник несчастному влюблённому, который расположен у Аграрного университета. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.
По его данным, скульптуре мужчины, который сидит на лавочке с цветами в руках, оторвали ногу и оставили её здесь же.
Фото: amic.ru
Изначально памятник установили на проспекте Социалистическом. Однако затем фигуру повредили вандалы, и в 2013 году её отреставрировали и переместили к зданию АГАУ, писала ранее «Алтайская правда». В 2018-м скульптуру вновь испортили, изрисовав её синей краской.
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