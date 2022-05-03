В Барнауле три раза в год будут запускать масштабные салюты. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Это стало возможным после получения Барнаулом статуса «Город трудовой доблести». Запускать фейерверки будут в День города, День Победы и на 1 мая.

Ранее рабочая группа утвердила дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Нагорном парке Барнаула. Именно его предстоит воплотить мастерам в реальность и именно эту работу уже в 2022 году увидят барнаульцы. Документ представили 10 марта членам рабочей группы в администрации города.

Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула Светлана Чаузова напомнила, что проект подготовил авторский коллектив Российского военно-исторического общества.