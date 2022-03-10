В Барнауле утвердили дизайн стелы «Город трудовой доблести». Какой она будет?

Рабочая группа утвердила дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Нагорном парке Барнаула. Именно его предстоит воплотить мастерам в реальность и именно эту работу уже в 2022 году увидят барнаульцы. Документ представили 10 марта членам рабочей группы в администрации города. Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула Светлана Чаузова напомнила, что проект подготовил авторский коллектив Российского военно-исторического общества.

Как будет выглядеть стела

Высота стелы превысит 32 метра, а её конструкция будет состоять из металла, облицованного прокатной сталью. На стали лазером нанесут фрагменты историко-архивных фотографий и документов. Документы и фотографии также уже подобраны и проверены.



Стилобат (цоколь) предполагают изготовить из гранита.

Площадка, где установят стелу, будет благоустроена: её планируют замостить брусчаткой, обустроить подсветку и озеленение.

Фото: barnaul.org

Чтобы установить стелу в Нагорном парке, пришлось внести изменения в проекты планировки и межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул — горнозаводской город», сообщила Светлана Чаузова. Также был разработан проект границ «Нагорное кладбище», которое является объектом культурного наследия.

На площадке, где появится монумент, провели инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизические исследования. Эти отчёты передадут в проектный институт для дальнейшей работы.

Когда установят стелу

Все работы предполагают завершить ко Дню города, сообщила Светлана Чаузова. По её словам, сейчас готовится техническое задание для проведения конкурсной процедуры.

Фото: barnaul.org

«Установка стелы символизирует дань уважения барнаульцев трудовому подвигу земляков, очень актуальна и значима для города и имеет особую ценность с точки зрения истории и патриотического воспитания подрастающего поколения», — сказала заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк.

Как оценили проект участники рабочей группы?

Утвердили. «Проведена масштабная совместная работа, итогом которой стало присвоение Барнаулу почётного звания „Город трудовой доблести“, — сказал заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. — Следующий шаг — комплекс мероприятий по проектированию и установке стелы с одноимённым названием. Напомню, что инициатором участия Барнаула в федеральном проекте выступило местное отделение партии „Единая Россия“. Сегодня депутаты продолжают активно участвовать в поэтапной реализации проекта».

Фото: barnaul.org

Коллегу поддержала и депутат Кристина Юстус. Она предложила подготовить информационные материалы, чтобы привлечь внимание горожан к подвигу барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

Теперь дизайн-проект стелы «Барнаул — город трудовой доблести» должен утвердить глава города Вячеслав Франк, после чего его направят в Российское военно-историческое общество.