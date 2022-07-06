В Барнауле улицы затопило на второй день дождей, а впереди еще три

В Барнауле из-за непрекращающихся дождей осложнилась дорожная обстановка для водителей и пешеходов, отмечают местные жители.

Напомним, в городе такая погода сохранится практически до конца недели. Согласно данным алтайского Гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются 7, 8 и 9 июля.

После дождя в Барнауле / Фото: amic.ru

По словам барнаульцев, под водой оказалось большинство улиц. В частности, большие лужи заметили на проспекте Калинина, улицах Сизова, 8 Марта и многих других.

Как отмечает «Толк», из-за ливня опять затопило улицу Северо-Западную.

После дождя в Барнауле / Фото: vk.com/tolknewsru

«Местами колёса машин полностью погружаются в воду. А пешеходы и вовсе вынуждены переходить дорогу чуть ли не вплавь. Местные жители неоднократно требовали решить проблему с ливнёвками, чтобы история не повторялась», — отмечает издание.

На данный момент, согласно сервису «Яндекс.Пробки», в городе дорожная ситуация оценивается на 6 баллов. Самые большие заторы на проспектах Калинина и Строителей, улицах Молодёжной, Цеховой, Челюскинцев, а также в переулке Ядринцева.