В Барнауле водитель грузовика сбрасывает снег на дорогу перед гаражами

На вопрос о том, есть ли у мужчины разрешение на сброс, он ответить не смог

19 января 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на водителя грузовика, который сбрасывает снег из кузова на дорогу. Сообщение опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Ул. Промышленная, между Гоголя и Короленко, сбрасывают снег, было даже так, что на дорогу высыпали и проехать было еле возможно", – написал автор сообщения.

Когда у водителя спросили, есть ли у него разрешение на сброс мусора, ответить он не смог.

Горожанин добавил, что вместе со снегом водитель грузовика иногда привозит и мусор.