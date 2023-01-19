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В Барнауле водитель грузовика сбрасывает снег на дорогу перед гаражами

На вопрос о том, есть ли у мужчины разрешение на сброс, он ответить не смог

19 января 2023, 11:18, ИА Амител

Фото:
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на водителя грузовика, который сбрасывает снег из кузова на дорогу. Сообщение опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Ул. Промышленная, между Гоголя и Короленко, сбрасывают снег, было даже так, что на дорогу высыпали и проехать было еле возможно", – написал автор сообщения.

Когда у водителя спросили, есть ли у него разрешение на сброс мусора, ответить он не смог.

Горожанин добавил, что вместе со снегом водитель грузовика иногда привозит и мусор.

 

Комментарии 2

  • А разрешение на установку гаражей есть?
    19 января, Гость   Ответить
  • а почему на фото номера камаза не видно?
    19 января, Гость   Ответить
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