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В Барнауле возле детсада бегает стая собак, исчезающая при появлении зоозащитников

Местные жители просят обратить внимание на проблему

18 января 2023, 10:33, ИА Амител

В Барнауле большая стая бездомных собак бегает возле детсада № 67 по улице Чернышевского, сообщает "В курсе 22".

"Возможно, власти нашего города, наконец, обратят внимание на проблему бродячих собак. Или должна случиться трагедия", – возмущаются местные жители.

По их словам, уже обращались в "Ласку", они выехали на место, но собак не нашли, хотя стая бегает там каждый день.

 

Комментарии 24

  • ААЭП.... где мой 2007-й..?! (((
    18 января, Гость   Ответить
  • Я скажу как власти обращают внимание. Они, наоборот, через суды и прокуратуру заставляют закрыться частным приютам. И их ещё больше потом бегает. Как раз перед новым годом здесь же писали на сайте об одном таком
    18 января, Гость   Ответить
  • исчезающая ---- может трансгрессируют?
    18 января, Гость   Ответить
  • Какие умные собаки.
    18 января, Гость   Ответить
  • Нет,блин,они на привязи сидят и Ласку поджидают! Можно даже, не поднимая ж.пу со стула, такой ответ сочинить.
    18 января, Гость   Ответить
  • какие умные собаки. зоошизу боятся
    18 января, Гость   Ответить
  • Они среди нас
    18 января, Гость   Ответить
  • Да там половина - домашних, склонных к побегам...
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Я скажу как власти обращают внимание. Они, наоборот, через суды и прокуратуру заставляют закрыться частным приютам" Ну так до конца договаривайте, почему и отчего. С примерами. А то как то нечестно себя ведете.
    18 января, Гость   Ответить
  • А то как то нечестно себя ведете. Правильно он сказал. Да, были нарушения, но администрация вместо того, чтобы помочь - закрыла! И это во всем.
    18 января, Гость   Ответить
  • приюты ничего не сделают, чипируют и отпустят, а усыплять у нас нельзя, ждем беды
    18 января, Гость   Ответить
  • какие на фиг приюты Для этих милых песелей должен быть только один приют в виде далеко за городом котлована размерами 40х50х7 метров куда их и должны аккуратно помещать, после усыпления. Очнитесь, В этой стае только 13 псов и не маленьких, размером с волка, они загрызут кого угодно даже человек с оружием не сможет от всех отбиться , если псы примут решение организованно напасть. А стай таких по городу не один десяток.
    18 января, Гость   Ответить
  • Впрочем времена меняются. Из совета европы выходим, может и повернем в верное русло, перестанет этот зоотренд развиваться и снова дозволят бродячих просто уничтожать, отменят глупые и ненужные законы связанные с живностью (или хотя бы глаза на многое закроют)
    18 января, Гость   Ответить
  • Все слепые отписали? Это совсем не стая птиц или собак, а собачья свадьба. Собаки практически все домашние эти. У собачки женского пола течка. В это время мальчики собачки запросто рвут веревки или просятся на прогулку. Скорее всего к вечеру все вернулись по домам. А оператор - провокатор.
    18 января, Гость   Ответить
  • А какая разница, свадьба, групповуха, похороны ли там у них? Опасность представляют - факт. Про выгул собак почему-то вопят - намордники, поводки подайте! А тут некоторые уверены, что все зашибись.
    18 января, Гость   Ответить
  • собаки не бывают мальчики и девочки Бывает сука и кобель. Опционально блохастые, облезлые, бешеные (нужное подчеркнуть) И у них не свадьба а спаривание, резльтатом которого становятся куча щенков которые через полгода вырастают в таких же лютых блоховозов В расход всю свадьбу. Однозначно. А оператор молодец, а та что отписалась про слепых - не умная, но ее еще такая стая непременно покусает, поумнеет
    18 января, Гость   Ответить
  • https://www.amic.ru/news/obschestvo/kto-takie-volkosoby-i-pochemu-ih-hotyat-otstrelivat-v-altayskom-krae-516668
    18 января, Гость   Ответить
  • Скорее всего к вечеру все вернулись по домам. - Вообще-то за самовыгул хозяевам положен штраф. Завел зверя - держи его дома, и никого не должно волновать, свадьба это или похороны. А потом "хозяин" суки будет топить или выкидывать щенков, а подобные комментаторы орать, что бездомные все заполонили, сделайте че-нить уже.
    18 января, Гость   Ответить
  • А какая разница, свадьба, групповуха, похороны ли там у них? Опасность представляют - факт.=================== да плевать они на вас хотели, у них любоффффь, ведите себя спокойно, ни одна собака не привяжется
    18 января, Гость   Ответить
  • Такая любоффффь их до могилы может довести. Ребенку не объяснить про спокойное поведение, первая же проблема с ребенком и прокуратура найдет виновных. Лучше наверное не доводить. Начнут по ним стрелять, поедет полиция искать стрелявших, зачем эти проблемы
    18 января, Гость   Ответить
  • еще чего, я прохожим то в морду норовлю залезть, а когда бухой так вообще, а тут собаки
    18 января, Гость   Ответить
  • ведите себя спокойно, ни одна собака не привяжется . Ох красава тебе ещё не доводилось встретить наших братьев " меньших" в период свадеб, повезло. В собачьей своре , как и в жизни людей есть иерархия шестёрка тявкнет на защитника и останутся от одни лоскуты. Не давай советов , а тем более детям , собака не предсказуема в своём поведении , тем более во время гона.
    18 января, Гость   Ответить
  • Они в сговоре! Боже мой!? Даже собаки уже участвуют в коррупции!!!?
    18 января, Гость   Ответить
  • Да Администрация!!! Откройте вы в каждом районе приюты для бездомных!!!! Вы деньги тратите на всякую ерунду. А реальной проблемы не видете. Волонтеры в каждом районе найдутся. Люди могут пострадать от животных, животные от людей!!!!! Ласка , так или иначе не сможет столько принять собак, она не резиновая!!!!
    21 января, Гость   Ответить
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