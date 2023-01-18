В Барнауле возле детсада бегает стая собак, исчезающая при появлении зоозащитников

Местные жители просят обратить внимание на проблему

18 января 2023, 10:33, ИА Амител

В Барнауле большая стая бездомных собак бегает возле детсада № 67 по улице Чернышевского, сообщает "В курсе 22".

"Возможно, власти нашего города, наконец, обратят внимание на проблему бродячих собак. Или должна случиться трагедия", – возмущаются местные жители.

По их словам, уже обращались в "Ласку", они выехали на место, но собак не нашли, хотя стая бегает там каждый день.