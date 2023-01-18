В Барнауле возле детсада бегает стая собак, исчезающая при появлении зоозащитников
Местные жители просят обратить внимание на проблему
18 января 2023, 10:33, ИА Амител
В Барнауле большая стая бездомных собак бегает возле детсада № 67 по улице Чернышевского, сообщает "В курсе 22".
"Возможно, власти нашего города, наконец, обратят внимание на проблему бродячих собак. Или должна случиться трагедия", – возмущаются местные жители.
По их словам, уже обращались в "Ласку", они выехали на место, но собак не нашли, хотя стая бегает там каждый день.
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