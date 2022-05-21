В Барнауле возобновили работу магазины Cropp и House

Фото: Антон Дегтярев

В Барнауле в субботу, 21 мая, возобновили работу магазины одежды Cropp и House, сообщает корреспондент amic.ru, который побывал в ТЦ «Пионер». По его информации, торговые точки уже пускают покупателей, однако работают еще под старыми вывесками.

Напомним, в конце марта польская компания LPP Group, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявила о закрытии магазинов в России. В мае стало известно, что владелец продал свой бизнес в РФ китайскому консорциуму.

Магазины, до этого принадлежащие польскому владельцу, пообещали вновь открыть уже в субботу, 21 мая, но уже под новыми вывесками: Reserved — Re, Cropp — CR, House — «Хс», Mohito — M и Sinsay — «Син».