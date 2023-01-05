В Барнауле задержали иностранного гостя, которого подозревают в сбыте героина

Мужчина забирал по координатам оптовые партии наркотиков, фасовал и распространял

05 января 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Барнаульские полицейские 5 января задержали гражданина Узбекистана по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. По версии правоохранителей, мужчина занимался распространением героина.

Как следует из сообщения силового ведомства, наркотическое вещество (героин) обнаружили у мужчины при задержании. При обыске его жилища полицейские также нашли весы и упаковочный материал.

«Фигуранту через мессенджер отправляли координаты оптовых партий наркотиков, которые он затем фасовал и распространял, делая закладки», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённый с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)».

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, днём ранее стало известно о задержании в Барнауле 25-летней девушки, которую также подозревают в сбыте наркотиков. Вместе с 45-летним сожителем они фасовали наркотические вещества и делали закладки в лесах и промзонах.