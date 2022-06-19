В барнаульских новостройках водители ездят по тротуарам из-за ремонта дороги

В барнаульских новостройках водители нашли необычный способ объезжать ремонтируемую дорогу. Они съезжают на тротуар, чтобы миновать перекрытый участок.

В сообществе «Инцидент Барнаул» горожане опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, что споры с торопливыми водителями иногда даже доводят до рукоприкладства. Но чаще всего на замечания местных жителей автомобилисты предпочитают не реагировать.

Жители ближайших домов хотят привлечь внимание к проблеме.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за сильного ливня затопило несколько улиц. Проезд по улице Попова перекрыли сотрудники ГИБДД.